Dømt for Hadelandsdrapene - nå er han siktet for drap igjen

OSLO TINGRETT/MARIDALEN (VG) Mannen som er siktet for drap og likskjending i Maridalen er den tidligere nynazisten John Edvin Lie (55). Han ble i 1982 dømt for Hadelandsdrapene som skjedde året før.

En død person ble funnet i Maridalen i Oslo onsdag, omtrent klokken 15.00, etter at brannvesenet først fikk melding om skogbrann.

Liket brant fremdeles da politiet kom frem til stedet. Et par hundre meter unna ble Lie pågrepet.

Han nekter straffskyld for drap og likskjending.

– Alt er basert på løgn, alt er løgn, sa Lie til pressen på tilhørerbenken.

Politiet ba retten om 2 ukers isolasjon, fordi de er på et tidlig stadie av etterforskningen. Retten satte tiden i isolasjon til 1 uke.

55-åringen ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev-, medie- og besøksforbud . Retten mener at det er sannsynlig at siktede har drept eller medvirket til drap av den avdøde og senere tente på liket, eller medvirket til dette.

– Vi holder mange muligheter åpne. Vi har en hovedteori om drap, men holder muligheter åpne for selvmord og uhell. Slik omstendighetene er mener vi det er mer sannsynlig med drap og likskjending, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby til VG.

Kjennelsen ble anket på stedet.

Tidligere nynazist

Som 18-åring ble Lie dømt til 18 års fengsel for Hadelandsdrapene.

Drapene skjedde på en øde skogsvei i februar 1981 og sjokkerte Norge.

Lie og og en annen mann tok med seg to menn ut på kjøretur på en øde vei på Hadeland . De var alle medlemmer i «Norges Germanske Armé», og hadde tidligere stjålet våpen fra et av Heimevernets våpenlager.

Ofrene, som var i midten av 20-årene, fikk hvert sitt pistolskudd i nakken.

Lie fikk panikk da pistolen kilte seg. Hans medsammensvorne hoppet da frem fra skjulestedet og fyrte løs med maskinpistol. Sammen prøvde de å kaste likene i en råk i elven, men lykkes ikke. De forlot deretter stedet i en bil.

På broen lå de to døde mennene, gjennomhullet av 29 kuler.

To andre menn ble også dømt for drapene, den ene for medvirkning.

Hans forsvarer Fridtjof Feydt understreker til VG at Lie har brutt med nynazistmiljøet for mange år siden.

– Han brøt med det miljøet det refereres til for over 30 år siden. Det er en mannsalder, sier Feydt til VG.

Den siktede har tidligere også hatt navnet Johnny Olsen.

De to mennene som ble drept ville ha betaling for tyveriet, og det oppsto uenigheter som til slutt førte til avgjørelsen om å drepe dem. Til sammen ble de to skutt med 29 skudd av Lie og Hoff.

Lie ble prøveløslatt i 1993 etter å ha sonet i tolv år.

Dømt for vold

I kjennelsen fra Oslo tingrett drar retten frem at den siktede tidligere er domfelt for drap, selv om det er mange år siden. I tillegg legger retten vekt på at han er domfelt for vold flere ganger etter dette, senest i 2014.

I 1998 ble Lie dømt for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter ved at han skjøt en person i hånden. Han ble også dømt for en rekke trusler med skytevåpen.

Straffen ble satt til fengsel i 6 år, hvorav 4 ble gjort betinget med 3 års prøvetid. Årsaken til dette var en restid etter drapsdommen fra 1982. Isolert sett mente retten at en straff på ubetinget fengsel i 2 år hadde passet.

I dommen heter det videre at etter det retten har fått opplyst, og ikke har grunn til å tvile på, har tiltalte nå kommet seg ut av det nynazistiske miljøet.

Han ble i 2004 dømt til fengsel i fem måneder for å ha stukket sin samboer med kniv samt besittelse av våpen og ammunisjon.

Frelst etter film

Lie gikk i 2004 offentlig ut med at han hadde blitt frelst. Han tilsto samtidig to bombeattentat mot Blitz-miljøet på 90-tallet, noe han ifølge seg selv gjorde fordi han ble inspirert etter å ha sett kinofilmen «Passion of the Christ».

Lie ble siktet etter mordbrannparagrafen, samt for ulovlig oppbevaring av våpen og sprengstoff etter tilståelsen. Men bare en måned senere ombestemte han seg og trakk tilståelsen, uten å oppgi noen grunn.

Året etter, i august 2005, innstilte både politiet og Oslo statsadvokatembete på henleggelse.

Religiøs krangel

Den siste voldsdommen er en betinget dom fra 2014.

Lie ble da dømt for å ha slått en person i hodet med en full ølflaske. Foranledningen skal ha vært at Lie førte samtalen inn på religiøse spørsmål, noe offeret ba han stoppe med.

I dommen fra 2014 ble det lagt vekt på hans alvorlige voldsdommer. Han ble da dømt til seksti dagers betinget fengsel, med to års prøvetid.