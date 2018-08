ALDRI SETT MAKEN: - Jeg har hatt hunder i over 30 år og aldri opplevd maken, forteller hundeeier Thor Ingar Pettersson på Kongsberg. Foto: Privat

– Trekkhundene mine lakkerte hundegården brun

Thor Ingar Pettersson har drevet med hunder i 30 år og ikke opplevd maken til magesjauen som har herjet hundene de siste ukene.

- Hundene lakkerte hundegården brun, forteller Kongsberg-mannen.

Han har brukt Felleskjøpets tørrfor til hundene i alle år, og aldri vært ute for tilsvarende.

Han har idag ti trekkhunder av typen Alaska husky, som normalt er i nokså liten aktivitet om sommeren. Men i sommer ble de alle slappe og fikk løs mage.

– Jeg fikk først vite om feilproduksjonen i slutten av helgen, min datter hadde fanget det opp. Jeg synes nok Felleskjøpet burde tatt direkte kontakt med storbrukere som meg, sier han.

– Nå er de fleste hundene på beina igjen, men noen hangler ennå.

Han tror ikke han vil skifte ut Felleskjøpet som fôrleverandør:

– Dette handler jo også om økonomi. Jeg har en storbrukeravtale. Men det er klart, hvis jeg bare hadde en hund og kjøpte en sekk hver 14. dag, ville det kanskje blitt vurdert, sier han.

Akutt magesyk

Anette Augustinussen (39) i Kongsberg fikk noen tøffe dager i sommer da begge hennes velvoksne hunder ble syke:

– Vi ante ikke hva det kunne være, tenkte at hundene var dehydrerte. Det var en veldig belastning - tre netter gikk med, vi måtte ta hele trekket av sofaen for å sende det til rens, forteller Anette.

Hun har huskyen Nanook (6) og border collien Zero Dinero (8). Begge

På Felleskjøpets sier skriver hun i kommentarfeltet:

« uff denne info hadde jeg håpet at jeg fikk tidligere! To hunder med akutt diare flere uker, ikke fått annet enn labb og kokt ris. Flere ganger til dyrlelge og medisiner, dritt og spy flere ganger over hele stua og sofa, ene hunden er i overkant sensitiv, og vi har foret dem med labb sensitiv uten hvete 15kg.»

Flom av reaksjoner

Her er noen andre av reaksjonene i kommentarfeltet på Felleskjøpets egne sider, og på produsentens Facebook-side:

«For 4 uker siden ble først den ene dårligere og dårligere. Innlagt med usikker diagnose og mye vondt. Ble avlivet. For en uke siden ble nr 2 slappere og slappere. Flere veterinær besøk, medisinering, røntgen etc etc. Ble akutt dårligere onsdag med så store smerter at det endte med avliving...»

«Min rottweiler fikk diaré, men ble bra så fort jeg tok vekk labbforet.men dato stemmer ikke»

«... Fy faen eg e så forbanna nå.. Felleskjøpet skal erstatte alle mine sekker på 10 sekker av dette dritet... De kunne tatt liv av hunden min da hun har gått på dette over tid..»