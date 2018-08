VENTER PÅ PLASS: Så snart det er plass i Herstedvester fengsel, blir drapsdømte Peter Madsen flyttet dit. Foto: Thomsen, Flemming

Peter Madsen blir flyttet

Den drapsdømte ubåtkapteinen får innfridd ønsket om å flyttes fra Storstrøm fengsel til Herstedvester fengsel. Forrige uke ble han overfalt av en medfange.

Det bekrefter Madsens advokat, Betina Hald Engmark, overfor Berlingske .

– Jeg mottok i går en beskjed om at det nå er truffet en avgjørelse om flytting. Det kommer til å skje når det er en plass ledig, skriver advokaten i en sms til avisen.

Madsen er dømt til livstid i fengsel etter drapet på den svenske journalisten Kim Wall.

Oppfinneren og ubåtkapteinen anket bare straffeutmålingen i saken, og Østre Landsret i København har satt av tre dager til ankesaken 5., 12. og 14. september. Madsen er funnet skyldig i å ha mishandlet den 30 år gamle journalisten om bord i den selvbygde ubåten sin, for så å drepe henne og dumpe det parterte liket i sjøen.

Advokaten opplyser at de i flere måneder har bedt om overflyttingen.

Det var forrige onsdag at 47 år gamle Madsen ble overfalt av en 18 år gammel mann. Han fikk en skade i ansiktet og måtte til kortvarig behandling, skriver Ekstrabladet .

Ved grovere overfall blir overfallsmannen ofte satt i varetekt. Det skjedde ikke i dette tilfellet.

Herstedvester fengsel i utkanten av København er ifølge egen nettside en psykiatrisk spesialinstitusjon for fengsels- og forvaringsdømte. Berlingske skriver at fengselet har erfaring med behandling av seksualforbrytere og farlige personer.

Fengselet har rykte på seg for å være et sikrere sted for fanger som soner dommer for voldtekt og pedofili, og som ofte står i fare for vold fra andre fanger.