DØMT: Johnny Ingebrigtsen er i Hammerfest tingrett dømt for miljøkriminalitet. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

SV-politiker dømt for å ha senket egen sjark med vilje

INNENRIKS 2018-08-17T20:20:08Z

Fylkespolitiker i Finnmark, Johnny Ingebrigtsen (SV), er i tingretten dømt til å betale 18.000 kroner i bot for å ha sunket sin egen sjark.

Publisert: 17.08.18 22:20

Sjarken ble senket på seks meters dyp utenfor Gjesvær i Nordkapp kommune i august i fjor, blant annet ved hjelp av steiner.

Selv nekter han straffskyld, og sier at det hele var et uhell.

– Om jeg skulle senket fartøyet med vilje, hvorfor gjorde jeg ikke heller dette i ei grop på 60 meters dyp utenfor Gjesværstappan, sa Ingebrigtsen i retten, ifølge NRK, som først omtalte saken.

Finnmark -politikeren, som tidligere har sittet på Stortinget som vararepresentant i to perioder og som også er fisker, er dømt for brudd på forurensningsloven, og med det til å betale 18.000 kroner.

Om Ingebrigtsen velger å ikke betale boten, risikerer han 36 dager i fengsel.

Ifølge NRK fikk politikeren først et forelegg på 15.000 kroner, som han nektet å vedta, og dette førte til at saken havnet i retten hvor Ingebrigtsen forsvarte seg selv.

Sier den sank under slep

I retten forklarte Ingebrigtsen at båten hadde sunket ved et uhell, under slep. Det kommer imidlertid frem av rettsdokumentene at hverken politi eller annen myndighet ble kontaktet angående hendelsen.

Ingebrigtsens plan var ifølge ham selv å plassere sjarken i ei båtstø (lagringsplass for båter red.anm.), ikke langt fra der den sank.

I sin forklaring forteller Ingebrigtsen at sjarken sank fordi en propp satt inn i akslingshullet falt ut under slepet. Dette gjorde at båten sank, men ble liggende med baugen delvis over vann.

Retten mener imidlertid at denne proppen ikke var festet forsvarlig, og at den ikke ville kunne holde seg på plass under slepet slik den var festet.

Boret hull og festet stein

Ingebrigtsen forklarte videre at han mente det utgjorde en fare at deler av båten stakk opp over vann, og at han derfor, noen dager senere, boret hull og hengte opp stein for at hele farkosten skulle synke.

Steinene Ingebrigtsen festet til baugen kan man se på bilder tatt av Kystvakten.

Påtalemyndigheten mener Ingebrigtsen bevisst sank båten for å kvitte seg med et problem, og ifølge dommen finner retten det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte ønsket at båten ble liggende under vann.

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Ingebrigtsen for kommentar fredag, men han har ikke besvart henvendelsene.