FORSVUNNET: Politiets hovedteori er at Anne-Elisabeth Hagen, eller «Lisbeth» blant venner, ble overfalt i huset i Sloraveien 4 i Lørenskog. Hun har nå vært savnet i over fire måneder. Foto: JØRGEN BRAASTAD / INTERPOL

Lørenskog-forsvinningen: Familien plages av bløffmakere

Familien til savnede Anne-Elisabeth Hagen venter desperat på ny kontakt med de mulige kidnapperne. I mellomtiden blir de kontaktet av svindlere som forsøker å utnytte situasjonen.

Publisert: 04.03.19 19:47 Oppdatert: 04.03.19 20:06







Flere ganger har det blitt rettet henvendelser fra ulike bløffmakere i forsvinningssaken.

– Jeg synes det er trist at det er mennesker som forsøker å utnytte en slik situasjon for sin egen vinning, sier bistandsadvokat Svein Holden til VG.

VG har lest en fersk melding fra det som skal være en av de mest pågående bløffmakerne.

Meldingen ble sendt fra en kryptert e-postkonto til nettavisen Medier24 i forrige uke.

Kontaktet redaksjon

I meldingen blir Hagen-familien, bistandsadvokat Holden og politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt omtalt.

Videre blir det hevdet at det er tilbudt livsbevis over videolink i bytte mot 3000 enheter i monero, den samme krypotvalutaen som løsepengekravet.

Politiet mener at meldingen ikke kommer fra en reell motpart.

3000 monero tilsvarer om lag 1,2 millioner kroner etter dagens kurs.

Meldingen er skrevet på engelsk og er signert med et østeuropeisk-klingende navn - det samme som et kjent idrettsnavn fra Bulgaria.

Den samme signaturen er tidligere blitt brukt til å kontakte Hagen-familien, ifølge Holden.

TRAVEL: Bistandsadvokat Svein Holden avbildet 24. januar, kort tid etter at de mulige kidnapperne hadde tatt kontakt på en ny digital plattform. Foto: Helge Mikalsen

Flere eksempler

Bistandsadvokaten opplyser at bløffmakeren begynte å sende meldinger i midten av februar, kort tid etter offentliggjøringen av den siste kontakten med det som skal være den ekte motparten – de mulige kidnapperne.

Redaktør i Medier24, Erik Waatland, sier følgende om meldingen som redaksjonen mottok i forrige uke:

– Jeg synes det er svært beklagelig dersom en svindler benytter seg av anledningen til å spille et spill med en familie i en sårbar tid. Det er godt å se at norske redaksjoner tar seg tid til å jobbe grundig med denne saken - også når det gjelder faktasjekking av slike falske påstander, sier Waatland.

Anne-Elisabeth Hagen (69) har nå vært savnet i over fire måneder. Politiets hovedteori er at hun ble bortført fra sitt hjem 31. oktober.

Etter at saken ble kjent for offentligheten 9. januar, har flere bløffmakere kontaktet Hagen-familien.

– Det er ikke av et veldig stort omfang, men vi har noen eksempler på personer som forsøker å utnytte situasjonen, sier Holden.

Politiet: Ser alvorlig på bedrageriforsøk

Etterforskningsleder Brøske sier at politiet fra tidligere saker er godt kjent med såkalte «copycats» – personer som etterligner eller utgir seg for å være andre kriminelle.

– Har politiet avslørt bløffmakere som forsøker å utnytte denne situasjonen?

– Politiet her kjent med at flere medier har mottatt tilsvarende meldinger de siste dagene. Vi har imidlertid ingen grunn til å tro at disse e-postene kommer fra en reell antatt motpart. Noe av bakgrunnen for dette er sammenligning med tidligere henvendelser fra motparten, uten at vi, av hensyn til etterforskningen, kan gå i ytterligere detaljer rundt dette. Vi ser alvorlig på bedrageriforsøk, og vurderer i hvert konkret tilfelle om det er behov for å følge opp dette videre, sier Brøske.

Politiet skal ha en formening om hvem som står bak signaturen. Vedkommende skal ikke være bosatt i Norge, får VG opplyst.

