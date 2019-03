Siv Jensen vil ikke spekulere om Waras fremtid

Siv Jensen sier det fortsatt er for tidlig å si om partifelle Tor Mikkel Wara kan fortsette som justisminister.

NTB

Justisministeren er for tiden i permisjon etter at hans samboer torsdag ble pågrepet, siktet for å dikte opp en straffbar handling etter at familiens bil brant natt til 10. mars.

– Det er ikke tiden for å spekulere i dette. Nå har han permisjon, han har en veldig vanskelig livssituasjon, og det tenker jeg vi skal respektere nå. Det jeg er opptatt av nå er å sørge for at han har det best mulig etter forholdene, sier Jensen.

– Det er ingen grunn til å spekulere i dette nå. Situasjonen er uavklart og politiet jobber med saken. Jeg tenker de skal få jobbe med saken, og han må få lov til å ta seg av familien sin, sier hun.

