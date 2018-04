POLLEN-ALARM: Svært mange nordmenn sliter med pollenallergi. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Den kalde vinteren kan gi kraftig pollenspredning

NTB

Publisert: 09.04.18 07:53

Mange steder har vinteren vært svært kald. Dermed kan spredningen av enkelte pollentyper bli svært kraftig når pollensesongen starter.

De lave temperaturene i vinter og tidlig på vårparten har ført til at blomstringen er blitt utsatt mange steder i landet.

Nå advarer forsker Hallvard Ramfjord ved institutt for biologi ved NTNU om at dette kan føre til at spredningen av pollen blir kraftigere enn vanlig når den først setter i gang.

– Det vil kunne bli frigjort ganske mye pollen på relativt kort tid i startfasen, først og fremst fra or og hassel. Virkningen for allergikere vil være at eksponeringen blir mye kraftigere enn den ville vært ellers, sier Ramfjord til NRK .

Også pollenspredningen fra selje, pil og vier vil kunne bli kraftigere når blomstringen setter i gang. Forskeren tror likevel at det bli en ganske normal sesong for gress- og bjørkepollen.

Denne uken er det varslet høyere temperaturer i Sør-Norge. Dermed kan pollenspredningen begynne for alvor de nærmeste dagene.