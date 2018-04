KIRKEPOLITIKER: Trond Giske sitter i Stortingets familie- og kulturkomité, som også behandler kirkesaker. Her er han fotografert i stortingssalen 22. mars bak Per Espen Stoknes (MDG) og Bjørnar Moxnes (Rødt). Foto: Helge Mikalsen, VG

Giske-comeback på Debatten i NRK i kveld - forsvares av Ap-kollega

NTB

Publisert: 12.04.18 18:46

INNENRIKS 2018-04-12T16:46:51Z

Avgått nestleder Trond Giske gjør comeback som Arbeiderpartiet frontfigur når han torsdag kveld diskuterer kirkepolitikk i direktesendte Debatten på NRK.

Det er første gang siden sykmeldingen og metoo-varslene mot ham at Giske deltar i en rikspolitisk TV-debatt.

– Jeg er overrasket over at Giske gjør dette allerede nå. Jeg opplever at han har holdt en lav profil i offentligheten, og ikke ønsket mye medieoppmerksomhet, sier Adresseavisens politiske kommentator Tone Sofie Aglen til NRK .

I debatten møter han Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Jon Helgheim (Frp) for å diskutere kirkepolitikk i Vår Frue kirke i Trondheim. Giske fikk plass i familie- og kulturkomitéen da han kom tilbake på Stortinget etter #metoo-sakene i Arbeiderpartiet . Denne komitéen har også ansvar for å behandle kirkesaker, som er tema under Debatten i Trondheim torsdag kveld.

– En del av jobben

Både VG og NTB har spurt Arbeiderpartiet om en kommentar fra Ap-leder Jonas Gahr Støre til Giskes comeback på TV-skjermen, men uten respons.

I stedet er det partiets fraksjonsleder i familie- og kulturkomitéen, Kari Henriksen, som svarer.

– Trond Giske er tilbake i sitt verv som stortingsrepresentant. En del av dette arbeidet er å delta i debatter, og Giske har lang erfaring på dette politikkområdet, sier Henriksen til NTB.

Giske har hatt det politiske ansvaret for kirkesaker som statsråd i to perioder, senest som kulturminister mellom 2005 og 2009.

Lav profil

Etter at han vendte tilbake som stortingsrepresentant etter sykmelding 7. februar, har Giske ifølge NRK bare deltatt i én debatt i stortingssalen. Det skjedde onsdag da han stilte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) spørsmål om finansiering av Frivillighetssentralen i spørretimen.

– Han har brukt desto mer tid på grasrota, sier Aglen. I februar deltok han for eksempel under stiftelsesmøtet til Orkland Ap og 1. mai skal han tale i Verdal.

Trond Giske har foreløpig ikke svart på VGs henvendelser om saken.