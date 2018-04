KRITISK: Jonas Gahr Støre, her avbildet da VG intervjuet ham på Langedrag i slutten av mars, er ikke imponert over Erna Solbergs landsmøtetale. Foto: Frode Hansen

Ap-Jonas etter Ernas landsmøtetale: – Hun hopper over de store utfordringene

Publisert: 06.04.18 16:17

INNENRIKS 2018-04-06T14:17:24Z

Ap-leder Jonas Gahr Støre deler statsminister Erna Solbergs (H) bekymring for økt proteksjonisme, men mener ellers at talen hennes mangler svar på viktige utfordringer.

– Dette var en kjent Erna Solberg-tale. Den var fin å lytte til, med flere interessante tema, men jeg synes det var lite nytt og en tale preget av få ambisjoner. Hun viser til hvor bra det er i Norge, men hopper over de store samfunnsutfordringene vi ser som følge av økte forskjeller.

Slik oppsummerer Ap-leder Jonas Gahr Støre talen statsminister Erna Solberg (H) holdt da hun fredag ettermiddag åpnet Høyres landsmøte.

– Vi har flere fattige familier i Norge, og barn og unge opplever utfordringer i oppveksten. Vi må sørge for at de barna som vokser opp i fattigdom ikke får en dårlig barndom som varer hele livet. Og jeg synes det var påfallende at Solberg viet så lite oppmerksomhet til satsinger i eldrepolitikken, sier han til VG.

Mener en ambisjon manglet

I talen snakket Solberg om alt fra russisk aggresjon, USAs president Donalds Trump proteksjonistiske linje i handelspolitkken og norske utfordringer i møte med digitalisering og oljepenger.

Solberg slo under talen fast at det er et «stort paradoks» at USA som fremstår som den største trusselen mot frihandel, men det kommunistiske Kina fremstiller seg som en av de fremste forsvarerne.

Når det kommer til handelspolitikken, er de Støre og Solberg mer samstemte:

– Jeg deler Solbergs uro for økt proteksjonisme. Det gjør et lite land med en åpen økonomi sårbart. Regjeringen bør prioritere å få Norge av listene for straffetiltak fra USA. Ellers hadde jeg ventet at Solberg ville vist hvilke initiativ Norge kan ta for å møte en utvikling med øke spenning, også i våre nærområder, som i naboskapspolitikken med Russland, sier Støre.

Ser på velferdsstaten som en investering

«Vi må tørre å gjennomføre nødvendige reformer», sa Solberg under landsmøtetalen, etter at hun slo fast at perioden der Norge kunne fase inn økt bruk av oljepenger i budsjettene, går mot slutten.

Hun vektla at muligheten for å opprettholde dagens velferdssamfunn er større når flere er i arbeid.

Støre viser til at Høyre har gått ut med at tiden for de store reformene er over.

– Det er Ap er uenig i. Høyre omtaler gjerne velferden som en utgift, vi ser det som en investering. Først og fremst i kvaliteten i menneskers liv der vi sammen sikrer like rettigheter og like muligheter, liv, det gir også det beste utgangspunktet for å skape ny virksomhet, med kreativitet og nye ideer fra de mange, ikke de få, sier han.

Solberg la blant annet i landsmøtetalen frem to tiltak regjeringen vil gå i gang med: Et forsøk på et bransjeprogram for videreutdanning for fagarbeidere og mer fleksible ordninger for videreutdanning.

