Listhaug-bildet malt over

Natt til onsdag ble det omstridte gatemaleriet i Bergen som, viser Sylvi Listhaug hengende på et kors, malt over.

NRK publiserte onsdag morgen bilde av en person iført hettejakke som sprayer over kunstverket. Ifølge kanalen er bildet tatt ved 02-tiden natt til onsdag.

Politiet i Bergen sier de ikke har fått noen melding eller anmeldelse i løpet av natten.

– Vi var i kontakt med gårdeieren i løpet av gårsdagen, og da skulle det opprinnelige veggmaleriet tas opp til diskusjon i sameiet. Nå når veggmaleriet er tagget over, må sameiet fortsatt finne ut om de mener noe er tilgriset og om de ønsker å anmelde, sier operasjonsleder Tatiana Knappen til VG.

Kraftige reaksjoner

Kunstneren selv har lagt et bilde ut på Instagram natt til onsdag . Der er bildet tagget, men ikke helt overmalt, slik det er onsdag morgen. Her takker han «den ukjente kunstneren» for å ha tilført kunstverket hans en «finishing touch».

Gatekunsten kom opp natt til 2. påskedag, og har vakt kraftige reaksjoner. Den anonyme gatekunstneren «AFK» har imidlertid presisert at bildet er ment som mediekritikk - og ikke et angrep på den omstridte Frp-representanten.

Kunstneren forteller VG at han stort sett er fornøyd med tilbakemeldingene han har fått på maleriet.

– Jeg er så heldig å bo i en by som Bergen som har omfavnet gatekunsten. Dette er ikke første gang jeg har laget et piece som har vekket reaksjoner, men tilbakemeldinger har vært som nå stort sett positivt fra befolkningen i motsetning til hvordan registrerer at media legger det frem, sier han.

Møte i sameiet

Listhaug selv har ikke ønsket å uttale seg om bildet, men hennes tidligere rådgiver Espen Teigen kommenterer det slik:

«Selvsagt tåler vi det. Er det noen som ikke tåler det?»

Representanter for sameiet uttalte tirsdag at de ikke visste om de ville la maleriet bli, eller om det skulle fjernes. De skulle ta stilling til det etter å ha diskutert fordeler og ulemper ved å ha det der.

