ETTER en lang konflikt om bokutgivelsen om Aker-konsernet, gir nå hovedeier Kjell Inge Røkke selv ut boken ved å legge den ut på Akers hjemmesider.

Full strid etter Røkkes bok-publisering

Publisert: 01.03.18 16:06 Oppdatert: 01.03.18 19:41

Kjell Inge Røkke svarer på forlagets utgivelse av boka han ville stoppe med å legge manuset ut gratis på nettet. - Ubegripelig, mener forfatter Henrik Langeland.

Forhandlingene mellom Aker og Tiden Norsk Forlag endte resultatløst. I januar ble det kjent at forlaget gikk videre med planene om å utgi industrikonsernets jubileumsbok mot hovedeier Kjell Inge Røkkes vilje.

Forhandlingene har dreid seg om bokprosjektet Tiden har hatt sammen med industrikonsernet Aker og forfatter Henrik Langeland de siste fire årene.

Utgangspunktet er at Aker ønsket å gi ut en jubileumsbok i forbindelse med 175 års jubileet til Aker, hvor Røkke har sittet ved roret i 25 år.

Kjent forfatter

Den kjente forfatteren Henrik Langeland ble i 2014 engasjert til å skrive boken.

Etter hvert havarerte samarbeidet, etter uenigheter mellom forfatteren og Røkke.

Feiden om boken fortsatte, etter at Røkke og Tiden Norsk Forlag ikke kom til enighet.

Forhandlingene i slutten av januar endte resultatløst og forlaget bestemte seg for å begynne prosessen med å gi ut boken mot Røkkes vilje.

Det fant ikke Røkke seg i og valgte torsdag ettermiddag å offentliggjøre manuset på selskapets nettside , for å komme forlaget i forkjøpet.

– Forunderlig

Forfatter Henrik Langeland aner ikke hvorfor Røkke og Aker satte ned foten for en utgivelse i utgangspunktet.

– For meg og andre er det helt ubegripelig at de har vært så redde for en utgivelse. Det er forunderlig, sier han til VG.

Røkke har skrevet et eget «forord» i den meget spesielle nettutgivelsen der han forklarer hvorfor han går til dette skrittet.

Røkke vil ikke kommentere saken overfor VG, men kilder som står Røkke nær, sier "at det ikke er noen grunn til at folk skal betale for dette".

– Holdt ikke mål

I forordet begrunner Røkke hvorfor han legger ut bokmanuset på Akers hjemmesider:

«Var det viktigere for forfatteren å bekrefte journalistenes mediebilde enn å lage en uavhengig fortelling om Aker? Langeland skriver i en epost ved oversendelse av siste manusutkast 17. februar 2017: «Mediefremstillingen av Kjell Inge Røkke som playboy er nedtonet». Dette er et eksempel på et inntrykk som forfatteren lenge ville ha med i boken.

Denne siden er behørig dekket i Se og Hør, VG, Dagbladet og finanspressen gjennom mange år – og uten at forfatteren hadde noe nytt å melde. Vi skjønner ikke relevansen til Aker. Dessverre måtte vi konkludere at heller ikke det siste manusutkastet holdt mål. Derfor benyttet vi oss av Akers rett, som både forfatter og forlag kjente utmerket godt, til å avslutte bokprosjektet. Etter at media skrev om det, er vi også gjort oppmerksomme på at Langeland ikke har overholdt sin muntlige avtale med intervjuobjekter. De ble lovet å få manus til gjennomsyn og godkjenning etter intervjuer, og det har ikke skjedd, noe som gjør oss enda sikrere på at dette ikke er et bokmanus som Aker kan stille seg bak. Aker har betalt Langeland og Tiden Norsk Forlag til sammen rundt 4 millioner kroner for å gjøre jobben. Aker kjøpte og betalte for en tjeneste som til slutt viste seg ikke å holde mål. Vi sitter på opphavsretten og eiendomsretten til boken.»

– Sluttet å la oss overraske

Til VG slår Langeland hardt tilbake mot påstandene fra Aker.

– Jeg har vel i grunnen sluttet å la meg overraske over uriktighetene fra Kigen. Her er det en rekke påstander som ikke stemmer, sier Langeland til VG.

Han reagerer spesielt på Røkke og Eriksens eget forord, som også er publisert på Akers nettsider.

– Jeg har hatt flerfoldige samtaler med Eriksen og Røkke i forbindelse med prosjektet og har et utmerket forhold til begge. Dessverre forsøkte Kigen å innskrenke min tilgang til Røkke og Eriksen, sier han.

– Ble varslet om dette

– Hvorfor tror du de velger å gjøre det på denne måten?

– Det får du nesten spørre Aker-ledelsen om. Men det er et originalt grep. Men det er viktig for meg å understreke at konflikten her er mellom forlaget og Aker. Jeg har ikke noe med det å gjøre, forklarer Langeland.

Han stiller seg uforstående til angrepet på ham selv.

– Jeg skjønner ikke at de nå angriper meg. Jeg har levert et bokmanus i henhold til avtaler og frister, noe også de har vært inneforstått med. Jeg har ingen økonomiske interesser i dette, ikke «royalties» engang, og er bare glad for at boka blir lest. Derfor håper jeg at folk velger den redigerte versjonen og ikke en to år gammel versjon.

Forlagssjef i Tiden, Richard Aarø, ble ikke veldig overrasket over at manuset ble lagt ut i sin helhet på selskapets nettside.

- Vi ble varslet om at dette var et alternativ, så det kom ikke helt overraskende på oss. Men for oss er det positivt at boka når ut til leserne, selv om det er synd at de har valgt en versjon som ikke er korrekturlest, sier Aarø, som har følgende å si om Røkkes kritikk av forlaget og forfatteren i forordet.

- Det er så klart ikke hyggelig at de omtaler forlaget og forfatteren på den måten. Vi er ikke enige i den framstillingen. Men det får vi nesten komme tilbake til ved en senere anledning.

Fire millioner kroner

Røkke skriver også at han kunne brukt de fire millioner kronene han har brukt på bokprosjektet til noe mer nyttig:

«Vi gremmes over å ha samarbeidet med noen som vi opplever som uetiske. De fire millionene som er utbetalt til forfatter og forlag ville vært mye bedre å bruke til noe nyttig. Det gjør vi noe med. Vi i Aker vil derfor gi fire millioner til et godt formål - som en påminnelse og kontrast til denne saken,» heter det i Akers eget forord.

Som begrunnelse for at de publiserer boken i sin helhet, skriver de at forlagssjef Richard Aarø mener at manuset er et betydelig verk som må utgis.

– Vi tar forlagssjefen på ordet, og overlater til leserne å ta standpunkt, står det i forordet, som er signert Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen i Aker:

– For det første skal de som er interessert slippe å betale for det. For det andre (...): Det står intet i manuset som vi ønsker å skjule.

Den ferdige boken blir, tross torsdagens «snikpublisering», å finne i bokhandleren neste uke.