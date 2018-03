Kringkastingsrådet har fått over 500 klager på Acer-dekningen

Flere Acer-motstandere reagerer på det de mener er NRK og andre mediers manglende dekning av Acer-saken. Siden mandag har Kringkastingsrådet mottatt over 500 klager.

– Vi hadde en markering i går, og det var ikke noe å finne på NRK etterpå. Det var heller ikke noe i VG, Dagbladet eller Aftenposten. Det ble selvfølgelig overskygget av Listhaug-saken, men de burde finne noe plass til denne viktige saken, sier Joachim Jarlev til Nationen .

Han er medlem av Stopp Acer , og viser til en demonstrasjon utenfor Stortinget der det mandag ble protestert mot norsk tilslutning til EUs tredje energipakke og energibyrået Acer.

Ifølge Nationen har det kommet inn over 500 klager til Kringkastingsrådet siden mandag kveld. Jarlev mener NRK som allmennkringkaster har et ansvar for å dekke saken i større grad.

Nyhetsdirektør i NRK, Alexandra Beverfjord, sier til Nationen at de har dekket Acer-saken og vil fortsette å gjøre dette.

– Jeg har forstått at det er kommet inn klager, de skal vi se på. Det tyder på stort engasjement. De siste dagene har sakene om Sylvi Listhaug dominert mediebildet, og det reageres på nivået vi har hatt på Acer-dekningen i samme periode, sier Beverfjord.

Tirsdag morgen ga Aps stortingsgruppe grønt lys til norsk tilslutning til EUs tredje energipakke og energibyrået Acer. SV og Senterpartiet er uenige i vedtaket , som etter alt å dømme blir banket gjennom i Stortinget på torsdag.