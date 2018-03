REGJERINGSKRISE: Kilder VG har snakket med tror statsministeren vil stille kabinettsspørsmål i Stortinget dersom KrF støtter mistillitsforslaget. Foto: Helge Mikalsen

Frp-topper tror KrF «feiger ut» og redder Sylvi

Publisert: 16.03.18 23:18

Sentrale kilder i Frp sier at de tror det er klart mest sannsynlig at KrF ikke vil stemme for mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug i Stortinget på tirsdag. Men de er ikke sikre.

Frp-kildene tror statsminister Erna Solberg kommer til å stille kabinettsspørsmål i Stortinget, slik at det blir regjeringskrise hvis KrF støtter mistillitsforslaget.

Kildene påpeker at KrF ikke har noe ønske om å felle hele regjeringen, kun fjerne Listhaug. Men i Frp tror man ikke at statsministeren aksepterer å la kun Listhaug gå og ellers forsette som før. De tror at Solberg kommer til å stille seg bak Listhaug til slutt, selv om hun i liten grad har gjort det offentlig til nå. Solberg har imidlertid gjort det klart at hun mener opposisjonen har gått for langt.

– Når det er gitt en uforbeholden unnskyldning , slik som har skjedd i denne saken, så burde det vært tilstrekkelig. Det er i tråd med normal kutyme, sa hun til VG fredag ettermiddag.

Det kildene i Frp tror, er at å få skylden for at den borgerlige regjeringen – som velgerne gjenvalgte i fjor høst – må gå av, blir et for stort og dramatisk ansvar å bære for KrF.

Trodde Sp ville si nei

Det kom som en stor overraskelse på Frp at også Sp i går gjorde det klart at de stemmer for mistillitsforslaget som opprinnelig ble fremmet av Rødt. Til å begynne med fikk Rødt bare støtte av SV og MDG. Men torsdag sluttet også Ap seg til.

Fortsatt trodde man at Sp ville si nei til mistillit. Og da ville det vært enklere for KrF, for da slapp partiet å stå alene om å «redde» Listhaug.

Men etter Sps beslutning mangler opposisjonen på Stortinget nå kun KrFs stemmer på å sikre flertall for mistillit.

– Det eneste som kan stoppe mistillitsforslaget, er at hun innen tirsdag skaffer seg en justisminister som hun kan ha tillit til, og som gjør det statsministeren bestemmer, er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums klare budskap.

KrF er med andre ord satt under et monumentalt krysspress.

På mandag har partileder Knut Arild Hareide trommet sammen landsstyret i KrF for å ta den dramatiske beslutningen. Møtet starter klokken 12. Klokken 15 har Frp innkalt til et ekstraordinært møte i stortingsgruppen , der partiets fem statsråder også møtes.

Inntil nå har Hareide holdt kortene tett til brystet. Internt i partiet råder det stor usikkerhet. De færreste tør å spå utfallet.

– Vi er fortsatt i prosess, sier Hans Fredrik Grøvan, KrF-gruppens nestleder, til VG.

Kritiske til Facebook-posten

Men selv om man i Frp tror at Hareide og KrF «feiger ut» til slutt, så er kildene VG har snakket med slett ikke helt sikre på at dette blir utfallet. Grunnen er at de vet at KrF er uhyre kritiske til Listhaugs omstridte Facebook-post , der hun fastslo at Ap er mer opptatt av terroristers rettigheter enn av Norges sikkerhet.

For Facebook-posten beskylder ikke bare Ap for å gå terroristenes ærend. Også KrF og Venstre stemte imot forslaget fra den forrige regjeringen. Listhaug, som tilhører en mindretallsregjering, beskylder altså flertallet på Stortinget for å være unnfallende mot terrorister.

Samtidig vet man at irritasjonen i Høyre er meget stor både over Listhaugs Facebook-melding og over hennes opptreden i Stortinget torsdag, der unnskyldninger og beklagelser etter manges oppfatning måtte hales ut av henne. Til og med langt inn i Frp er man meget oppgitt over Listhaugs opptreden.

– Når man har begått en feil, si unnskyld så fort som mulig. Og ikke be om unnskyldning for at folk føler det på den ene eller andre måten. Bli ferdig med det med én gang, sa en Frp-kilde til VG torsdag kveld.

Frp-kildene er også usikre på hva Erna Solberg – og Frp-leder Siv Jensen – gjør dersom KrF og Hareide går for mistillit selv om Solberg truer med å stille kabinettsspørsmål. Da må Solberg og Jensen bestemme seg for om de likevel skal ofre Listhaug for å beholde regjeringsmakten.

I Frp tror man ikke at dette er det mest sannsynlige utfallet, men ingen av kildene VG har snakket med tør å se helt bort fra det.

Og hvis det skulle skje, er man heller ikke helt sikker på at Solberg og Jensen vil gå av – og dermed trolig avslutte sine politiske karrierer – kun for å redde Listhaug.

Det kildene i Frp er klare på, er at alle scenarioer vil gjøre veldig vondt for noen av de involverte.

