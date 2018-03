STØTTEAKSJON: Flere hundre blomsterbuketter ble sendt til Justisminister Sylvi Listhaug etter at et mistillitsforslag ble stilt mot henne. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Listhaug gir bort blomster – skapte rabalder i departementet

Publisert: 19.03.18 16:00 Oppdatert: 19.03.18 16:17

Ansatte i justisdepartementet var delte i sine meninger om blomstertilbudet fra Listhaug tidligere i dag. Listhaug måtte trekke tilbudet etter negative reaksjoner fra egne ansatte i justisdepartementet. Flere oppga 22. juli som grunn.

Justisminister Sylvi Listhaug la mandag ut på Justisdepartementets intrasider at «ansatte kan hente blomster i 4. etasje».

Det har ifølge VGs kilder både skapt glede og sinne. De som er fornøyd får flotte blomster med seg hjem fra jobb i dag. Mange har hentet blomster. De som er misfornøyd, liker dårlig at blomster som blant annet er sendt fra høyreradikale grupper skal pryde stuen. VG har fanget opp at ansatte har uttrykt at de ikke vil ha «rasistblomster» med hjem.

Misnøyen bunner i at den innvandringskritiske Facebook-siden «Slå ring om Norge» er blant de som har oppfordret til å sende Listhaug blomster.

Blomstertilbudet skal ha blitt fjernet fra intrasiden mandag ettermiddag.

Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen i Justisdepartementet skriver dette i en mail til VG:

«Det ble lagt ut en kort melding på intranett om at ansatte som ønsker det, kan hente en bukett. Hovedvernombudet har i dag mottatt negative reaksjoner. Så snart vi ble gjort oppmerksom på det, ble meldingen fjernet fra intranett».

- Hva slags negative reaksjoner?

- Det er litt ymse, det spenner fra sikkerhet til noen av FB-aksjonistenes bakgrunn samt negative assosiasjoner hos de som ble berørt etter 22. juli, skriver Johansen i en sms til VG.