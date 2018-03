STÅR BAK SYLVI: Erna Solberg vil gå av som statsminister dersom Stortinget vedtar mistillit mot Sylvi Listhaug, sier sentrale kilder i Høyre, og understreker at faren for regjeringskrise er helt reell. Foto: Odin Jæger, VG

Høyre-topper til VG: Nærmere regjeringskrise enn noen gang

Publisert: 18.03.18 23:57 Oppdatert: 19.03.18 00:15

INNENRIKS 2018-03-18T22:57:12Z

Høyre-ledelsen håper at knallhardt press og trusselen om regjeringskrise vil presse KrF til å avvise mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug, når KrFs landsstyre møtes i Stortinget mandag klokken 12.

Flere sentrale kilder i Høyre som VG snakket med søndag kveld, understreker at situasjonen er svært dramatisk: At krisen er reell. Og at dersom KrF stemmer med opposisjonen, kan det borgerlige samarbeidet være over for denne gang.

De sier at saken sett fra Høyres side nå bare handler om retten statsminister Erna Solberg (H) har til å bestemme hvem som skal sitte i hennes regjering.

Nærmere krise

– Blir mistillitsforslaget fra Rødt vedtatt på tirsdag, så går regjeringen av. Det må ingen være i tvil om, sier en sentral Høyre-kilde i regjeringsystemet til VG søndag kveld.

– Vi er nærmere en regjeringskrise enn noen gang for denne regjeringen, og på mange år, sier en annen regjeringskilde.

Samtidig er det påfallende stille i Frp, hvor ingen av de VG snakket med, ville kommentere den truende regjeringskrisen og konsekvensene for deres egen justisminister Sylvi Listhaug.

Listhaug-raseri

Men internt i KrF beskrives raseriet mot Sylvi Listhaug som så kraftig at ingen med sikkerhet vil spå utfallet av KrFs interne behandling av mistillitsforslaget mot henne.

Heller ikke sentrale Høyre-folk følte seg søndag kveld sikre på utfallet av KrFs partibehandling.

VG har snakket med en rekke fylkesledere og andre sentrale personer i KrF. Trusselen fra Høyre om regjeringskrise er ikke nødvendigvis det som avgjør saken for KrF.

– KrF har en like legitim rett som Erna Solberg til å sette hardt mot hardt, sier en sentral KrF-er med inngående kjennskap til KrF-ledelsens vurderinger.

Snakket sammen

KrF har bekreftet at Hareide har hatt flere samtaler med Erna Solberg både lørdag og søndag, men vil ikke si noe om innholdet i samtalene.

Det er ventet at Hareide bak lukkede dører i landstyret mandag, vil gi en anbefaling før landstyret skal formulere et råd til stortingsgruppen, som tar den endelige avgjørelsen.

– Ga Solberg en sjanse

Flere kilder sier at de er overrasket over at Erna Solberg har reagert så negativt på oppfordringen om å gi Listhaug en annen statsrådpost enn Justisdepartementet.

Deres hensikt med dette forslaget, sier KrF-erne, var å gi Solberg en sjanse til å flytte på Listhaug og dermed unngå mistillitsforslaget.

Men i Høyre er svaret at ingen andre enn statsministeren bestemmer over arbeidsfordelingen i regjeringen.

Raseriet mot Sylvi Listhaug i KrF retter seg mot langt mer enn den omstridte Facebook-oppdateringen. Mange er fortsatt rasende over at Listhaug godkjente politiaksjonen mot et bedehus i Fitjar, der en familie som hadde søkt i kirkeasyl, ble hentet ut med makt.

– Historisk sideskifte

I går kveld fikk VG henvendelser fra flere i Høyre om at den tidligere KrF-toppen Hans Olav Syversen hadde ytret seg kritisk til mistillit på Facebook.

Syversen skriver at om KrF skulle stemme for mistillitsforslaget fra Rødt, må det derfor være fordi man nå ønsker et sideskifte i politikken. I tilfelle et historisk sideskifte.

Syversen var fram til sommeren 2017 KrF-leder Knut Arild Hareides nærmeste politiske allierte i stortingsgruppen. Men med 2,1 prosent oppslutning for KrF i Oslo, røk Syversen ut av Stortinget.

Verken Knut Arild Hareide eller Erna Solberg har besvart VGs henvendelser søndag.