NRK: Høyre tok kontakt med omstridt dataselskap før valget

Publisert: 21.03.18 13:57 Oppdatert: 21.03.18 14:13

INNENRIKS 2018-03-21T12:57:06Z

Høyre bekrefter overfor NRK at partiet tok kontakt med det omstridte dataselskapet Cambridge Analytica på starten av valgåret 2017.

Partiet mente imidlertid selskapets metoder var over grensen, og takket nei til samarbeid, ifølge NRK.

Det var The New York Times og The Observer som i helgen avdekket at Cambridge Analytica (CA) skal ha samlet inn personopplysninger om opp til 50 millioner Facebook-brukere.

Historien om de lekkede personopplysningene skapte en stor storm da den canadiske dataanalytikeren Christopher Wylie fortalte The Guardian at Facebook-dataene ble utnyttet av Trumps tidligere sjefsstrateg i valgkampen, Steve Bannon.

Wylie, som tidligere var ansatt i Ca, sa brukeropplysningene ble brukt som et verktøy for å «sanke inn profilene til millioner av mennesker», «bygge modeller for å utnytte det vi visste om dem»

I etterkant av avsløringene har mange slettet Facebook-profilene sine, og emneknaggen #DeleteFacebook har trendet flere ganger på Twitter de siste dagene, skriver Tek.no.

– Ville vært en skandale

Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet mener Høyre har fulgt en god ryggmargsrefleks ved å ikke gå videre med samarbeid med CA.

– Hvis man hadde funnet ut at et politisk parti i Norge, eller et firma innleid av et parti, på personnivå for eksempel kartla hvem som er abortmotstandere, hvem som er tilhengere av strenge og milde straffer og hvem som er opptatt av miljø og ikke, ville det vært en politisk skandale av dimensjoner, sier han til VG.

Han tror ikke at det er fare for at norske Facebook-brukere utsettes for en påvirkningskampanje lik den som ble avslørt i helgen.

– Det er ikke sånn at man ikke kan bruke sosiale medier i valgkamp. Det som er spørsmålet er hvor langt man går i å kartlegge den politiske adferden til enkeltmennesker.

Hvis man kan hente inn så mange opplysninger om brukere som det er avslørt at CA har gjort, vil man kunne tilpasse et politisk budskap til hvert enkeltmenneske, forklarer han.

– Det alvorlige i det er at det sitter noen og vet så mye om enkeltmennesker, og at det er noen som sitter og bruker informasjon på den måten. Det går inn til kjernen for hva folk vil holde privat.

Facebook-aksjene stuper

I etterkant av skandalen har Facebook suspendert selskapet. EU og Storbritannia har bedt Facebook-sjef Mark Zuckerberg svare for skandalen.

Mandag endte Facebook ned nesten 7 prosent på Wall Street. Thon sier det viser hvor alvorlig saken er.

– Brukerne er helt avhengige av tillit til selskapene vi deler dataene med. Hvis vi ikke har tillit, vil vi heller ikke dele dataene våre. Dette børsfallet tror jeg kom på grunn av en tillitbrist til Facebook, sier Thon.

– Jeg reagerer på hvor enkelt vi har gitt fra oss data til Facebook, sier den svenske digitale strategen Pontus Staunstrup til NTB.

Seniorrådgiver Vidar Sandland i Norsk senter for informasjonssikring sier brukere på Facebook bør være bevisste hva de foretar seg.

– Du skal være bevisst på hva du skriver, kommenterer, liker og klikker på fordi du må forutsette at det blir loggført og i neste omgang brukt til rettet annonse og ting man ikke ser konsekvensen av i dag, sier han til VG.