KVELDSAVSKJED: Frp-leder Siv Jensen, her på vei ut fra NRK tirsdag kveld, sier hun ble informert sent mandag kveld av Sylvi Listhaug om at hun ville trekke seg som justisminister. Foto: Cicilie S. Andersen

Frp-Siv åpen for å ta KrF inn i regjeringen

Publisert: 20.03.18 19:54 Oppdatert: 20.03.18 20:59

Samme dag som KrF bidro til å tvinge Frp-kronprinsesse Sylvi Listhaug ut av regjeringen, åpner partileder Siv Jensen for å ta KrF inn i regjeringsvarmen. For å holde Ap unna regjeringskontorene.

Samtidig sier statsminister Erna Solberg til VG at det viktigste gjennom Listhaug-stormen, var å finne en løsning som holdt de fire borgerlige partiene samlet.

Det kan se ut som om hun har lykkes:

– Vi ønsker selvfølgelig KrF inn som en del av et regjeringssamarbeid. Både fordi vi over tid har hatt et godt samarbeid med KrF og fordi det vil styrke den borgerlige siden i Norge og sikre at Jonas Gahr Støre holdes langt unna regjeringskontorene i mange år, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

– Innstilt på å søke samarbeid

– Men, sier hun:

– For oss er politikk viktigst. KrF må først finne ut av hva de vil, så får vi se hva vi kan klare å bli enige om.

– Du er innstilt på å vende det andre kinnet til, like etter at KrF har gått sammen med Ap og et flertall på Stortinget, for å fjerne Frps justisminister Sylvi Listhaug?

– Jeg er innstilt på å søke samarbeid med KrF fordi det er bra for borgerlig side i norsk politikk. Men det forutsetter at partiet viser at de er klar for å inngå et slikt samarbeid. Jeg må se det i praktisk politikk før det er aktuelt. De må finne ut av hvem de er, sier Jensen.

Hun utdyper at dette betyr at Frp må se at KrF mener alvor.

– De må også se at vi ikke kan bevilge stadig mer penger til stadig flere gode formål. Vi må se på hva vi kan klare å enes om.

Jensen forteller VG at Listhaug informerte henne om at hun ville gå av sent mandag kveld, etter møtet hos statsministeren.

– Det som skjedde var etter hennes ønske; det var hennes valg. Og la det være helt klart: Vi var klar for å gå av hvis det ble mistillit mot henne.

– Hvordan blir prosessen med å finne ny justisminister?

– Nå har vi konstituert Per Sandberg. Det gjør at vi har tid på oss til å finne en justisminister.

– Før eller etter påske?

– Det vil jeg ikke mene noe om.

– VG har fanget opp motstand i stortingsgruppen mot Listhaug som parlamentarisk leder; det går altså ikke med et enkelt skifte hvor Limi blir justisminister og Listhaug parlamentarisk leder?

– Det har jeg ikke kunnskap om og det vil jeg ikke kommentere.

Erna: Glad for signalene fra Siv

Statsminister Erna Solberg sier hun gjennom hele saken om tillit til Listhaug eller ikke, har hatt ett mål for hvordan prosessen uansett måtte ende:

– Det var å sørge for at det ble ført en ordentlig debatt i en vanskelig sak, uten å ødelegge for det borgerlige samarbeidet, sier hun.

– Slike saker skaper sprengkraft, og det var viktig for meg at alle fire borgerlige partier kom ut av det på en grei måte. Jeg er derfor veldig glad for signalene som Siv gir til VG, hvor viktigheten av det borgerlige samarbeidet blir trukket frem.

Hun sier et bredt borgerlig samarbeid er målet, spesielt Frp har vist vilje til å få til det.

– Vår dør står alltid åpen for KrF. Men jeg er imponert over Siv Jensen. Hun har investert mye dette: Hun har tatt partiet fra et ønske om å stå alene til å søke innflytelse, og sett at det gir bedre grunnlag for å påvirke politikken og få gjennomslag.

– Både Siv Jensen og Trine Skei Grande har tatt risiko i sine partier, fordi man i et regjeringssamarbeid må jenke seg og ta hensyn til andre, på en annen måte, sier Solberg.

– Listhaug har skapt avstand

KrF-leder Knut Arild Hareide gikk til valg på at han skulle få Listhaug ut av statsrådsstolen, og vedgår at Listhaug har vært en av dem som har bidratt til å skape størst avstand til regjeringen.

Men han sier de ikke har skjelt til fremtidig regjeringsdannelse under behandlingen av Listhaug-saken.

– Det er få politikere som har utfordret våre verdier tydeligere eller sterkere enn det Sylvi Listhaug har gjort, på en rekke områder, og det er jo bakgrunnen for at vi ikke kunne ha tillit. Og det er klart at det har vært en av forholdene som har skapt størst avstand til denne regjeringen.

Første nestleder Olaug Bollestad i KrF sier partiet skal gjennom en prosess som kan ende med ja eller nei til regjeringsdeltagelse til høsten.

– Det er kjekt at Erna inviterer og at statsministeren har et oppriktig ønske om å ha oss med. Så får KrF ta den prosessen vi må ha. Men vi er ikke der nå at vi tar en avgjørelse: Dette skal opp i sentralstyret, i landsstyret i april, så skal dette på høring før vi kommer til en slutning på dette i løpet av høsten.