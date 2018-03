BEKLAGET: Overskridelsene i Stortingets byggeprosjekt er sterkt beklagelig, sa stortingspresident Olemic Thommessen til Stortinget tirsdag formiddag. Foto: Tore Kristiansen, VG

Ny måling: Tre av fire mener Olemic Thommessen har gjort en dårlig jobb

Publisert: 06.03.18 16:19

Olemic Thommessen (H) pekte på den avgåtte stortingsdirektøren da han måtte redegjøre for Stortinget om byggeskandalen. Men hele 74 prosent av velgerne mener han har håndtert byggesaken dårlig.

Det viser en fersk måling som Respons Analyse har gjort for VG.

– Det er en voldsom dom, også fra egne velgere, sier daglig leder Thore Gard Olaussen i Respons Analyse, som har utført meningsmålingen.

Fakta Om undersøkelsen Spørsmålet var: Stortingets byggeprosjekt er blitt betydelig dyrere enn antatt. Det ble først vedtatt en oppgradering til 350 millioner kroner. Det siste kostnadsanslaget er nå på 2,3 milliarder kroner. Hvilket inntrykk har av stortingspresident Olemic Thommessens håndtering av denne byggesaken?

Stortingets byggeprosjekt er blitt betydelig dyrere enn antatt. Det ble først vedtatt en oppgradering til 350 millioner kroner. Det siste kostnadsanslaget er nå på 2,3 milliarder kroner. Hvilket inntrykk har av stortingspresident Olemic Thommessens håndtering av denne byggesaken? Intervjuene ble gjort fra 1 til 5 mars, med 1003 intervjuer gjort over telefon, i forbindelse med VGs partibarometer.

ble gjort fra 1 til 5 mars, med 1003 intervjuer gjort over telefon, i forbindelse med VGs partibarometer. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større.

må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. Svarene : 1 prosent mener den har vært svært god, 3 prosent ganske god, 15 prosent hverken god eller dårlig, 30 prosent ganske dårlig og 44 prosent svært dårlig. Åtte prosent er «ikke sikker».

Tirsdag formiddag redegjorde stortingspresidenten i Stortinget for byggeprosjektet, men ble møtt med krav om avgang fra blant andre Jonas Gahr Støre (Ap).

Flertallet mener fortsatt at Thommessen kan bli sittende, og ta tak i oppryddingen og jakten på ny finansiering som starter i Stortingets finanskomite nå.

Undersøkelsen fra Respons analyse inneholder heller ingen gode nyheter for stortingspresidenten.

Tre av fire: – Dårlig

30 prosent av velgerne mener hans håndtering har vært ganske dårlig, mens 44 prosent mener den har vært svært dårlig. Kun fire prosent mener håndteringen har vært svært god eller ganske god.

At stortingspresidenten har håndtert saken dårlig sier velgere i alle partier – også i Thommessens eget parti, Høyre.

– Et stort flertall av velgere i alle partier mener Thommessen har håndtert byggesaken på Stortinget dårlig, det gjelder også Høyre, sier Olaussen i Respons Analyse.

Frp-velgerne mest kritisk

Frp- velgerne feller den hardeste dommen over Thommessen. 55 prosent av dem uttrykker at håndteringen har vært «svært dårlig» i målingen.

Hans Andreas Limi, som er Frps gruppeleder i Stortinget, sier at han forstår reaksjonen fra sine egne velgere:

– Det er jo ikke vanskelig å være enig i at hele saken har utviklet seg svært uheldig. Men de fatale feilene som ble gjort i starten, som å ta hele prosjektet i Stortingets regi og ikke overlate det til eksterne, for eksempel Statsbygg, er et kollektivt ansvar for flere enn stortingspresidenten, sier Limi til VG.

– Så du er uenig med dine egne velgere her?

– Vi gjorde en avtale med Høyre, Venstre og KrF om konstitueringen av Stortinget i fjor høst. Thommessen var Høyres kandidat og der er vi fortsatt. Nå gjelder det å unngå at byggeprosjektet stopper helt opp. Så vi er avventende, og det er opp til Høyre om de vil gjøre en annen vurdering, sier Limi, som tar forbehold om at bildet kan endre seg.

– Frykter du at det kan bli enda dyrere, altså?

– Thommessen sa selv at man ikke kan utelukke noenting, svarer Hans Andreas Limi.

Stor forståelse for kritikken

– Jeg har stor forståelse for at publikum er kritisk, for at skattebetalerne er kritisk til hvordan vi håndterer dette prosjektet, det skulle bare mangle. Det er vi også selv, sier Olemic Thommessen til VG.

Kun tre prosent av Høyre-velgerne sier håndteringen har vært god. 37 prosent av Høyre-velgerne mener at Thommessen har hatt en svært dårlig håndtering av saken, mens 33 prosent mener den er ganske dårlig.

– Det er jeg enig med de velgerne i, når det gjelder å sette spørsmålstegn ved hva som har skjedd. Det er klart det norske folk, skattebetalerne og folk i sin alminnelighet stiller seg det spørsmålet. Det gjør vi også, sier Thommessen.

Olausen sier det ikke er veldig overraskende at så mange er kritiske til Thommessens håndtering:

– Han innrømmet at det har vært en vanskelig sak og har selv vært på nippet til å si at den har vært dårlig håndtert. Derfor er det ikke overraskende, men det er noe overraskende at man er enig i det også i hans eget Høyre, sier han.

Bare Thommessen i spill

Stortingets presidentskap er et kollegium med representanter fra flere partier. Ap – som mener Thommessen må gå av – har selv to visepresidenter i presidentskapet.

KrF sa på forhånd at dette var siste frist for stortingspresident Olemic Thommessen til å svare for hva som har gått galt . Partiet har ennå ikke konkludert på om de vil kaste Thommessen som stortingspresident eller ikke.

Likevel er det bare Thommessen som er i spill nå, ifølge KrFs Hans Fredrik Grøvan:

– Historien i saken synes jeg taler for seg. Det er en person som har fulgt dette prosjektet i fire og et halvt år og som er presidenten – i bestemt form, sa Grøvan til VG mandag.

