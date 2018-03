Bil kjørte gjennom murvegg i Oslo - én død

Publisert: 12.03.18 15:49 Oppdatert: 12.03.18 19:28

En person er død etter at en bil kjørte gjennom en murvegg i et parkeringshus i Oslo.

Politiet mottok melding om hendelsen rundt klokken 14.40 og alle nødetatene rykket ut.

Det ble gjort gjenopplivingsforsøk på stedet. En time senere bekrefter politiet at føreren er erklært død.

Det var bare én person i bilen.

– Det må ha vært en del krefter i sving, det er store materielle skader på bilen og på veggen, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til VG.

Han sier at de ennå ikke vet hva som var årsaken, men at det etterforskes som et mulig selvdrap.

– Nå gjør vi teknisk og taktisk etterforskning på stedet, opplyser operasjonslederen.

Dessuten snakker de med vitner på stedet og undersøker om det finnes overvåkningsvideoer av hendelsen.