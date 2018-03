SIER STOPP: Leder Liz-Mari Vangsvik i Kvæfjord Arbeiderparti i Troms, mener den pågående tvangs- sammenslåingen av Troms og Finnmark må stoppes. Foto: Privat

Finnmark-opprøret sprer seg til Troms – ser ikke poenget med sammenslåing

Publisert: 14.03.18 20:44

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-14T19:44:59Z

Den massive motstanden i Finnmark mot å slå seg sammen med Troms, sprer seg. Nå sier også Ap-lag i Troms nei til nytt fylke.

– På bakgrunn av problemene med å slå sammen de to store fylkene, er det best at hele prosessen blir stoppet, sier leder Liz-Mari Vangsvik i Kvæfjord i Arbeiderparti i Troms til VG.

Hun har et samlet lokalt Ap-lag i ryggen. Kvæfjord kommune ligger i Sør-Troms, og Vangsvik må reise over 100 mil dersom hun i fremtiden skal delta på et politisk møte i Vadsø, som nå er hovedsete for Finnmark fylke.

– Jeg ser ikke poenget med denne tvangssammenslåingen, legger Vangsvik til. Hun og lokallaget hennes har også foreslått at det arrangeres en lokal folkeavstemning både i Troms og Finnmark – for å forankre enten en sammenslåing eller en reversering av sammenslåingen.

– Hovedproblemet er stortingsflertallet i sin iver etter sammenslåing bare legger vekt på folketall, og ikke på de enorme avstandene i disse to fylkene, sier hun.

Folket sier nei

Samtidig er motstanden mot sammenslåingen enorm også blant innbyggerne i begge fylkene.

I en undersøkelse som Sentio har utført for NRK, svarer 86 prosent av de spurte i Finnmark og 73 prosent i Troms nei til et sammenslått Troms og Finnmark.

Ap-ordfører Marianne Bremnes i Harstad (Troms) har tidligere vært tilhenger av sammenslåing av Troms og Finnmark. Nå lurer hun på om det er på tide å stoppe opp litt.

– Slik det er nå, kan det minne om borgerkrig-lignende tilstander i Finnmark. Når folk mobiliserer en slik motstand, da blir også jeg litt betenkt. Kanskje vi skal stoppe opp litt og ta et par magadrag før vi går videre, sier Bremnes til VG.

Hun fastholder imidlertid sitt utgangspunkt – at to så ressurssterke fylker bør kunne få til mye bra for nordområdene sammen.

Tirsdag ble det klart at Arbeiderpartiet i Finnmark stemmer sammen med Sp og SV i fylkestinget og sikrer dermed flertall for å arrangere en folkeavstemning.

Fylkestinget i Finnmark skal stemme over både sammenslåingsavtalen og forslaget om en folkeavstemning under møtet i Vadsø torsdag.

Det har vært klart siden fylkesårsmøtet i Finnmark Ap forrige helg at sammenslåingsavtalen blir nedstemt. Torsdag blir det også vedtatt å gå til en lokal folkeavstemning i Finnmark.

Folkeavstemning i Finnmark

– Den bør arrangeres før sommeren, her har vi virkelig muligheten til å høre folkets røst om sammenslåingen, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark til VG.

Fylkestinget i Finnmark også har tidligere sagt et klart nei til å bli slått sammen med naboen i sør til et nytt storfylke som vil dekke en firedel av Norges areal.

– Vi har så langt ikke nådd fram i de demokratiske prosessene. Vår folkevilje er blitt avvist av Stortinget to ganger, som dermed ønsker å tvinge oss sammen. Med en folkeavstemning har vi muligheten til å sende en tungtveiende beskjed om hvor sterk motstanden faktisk er, sier Vassvik til NTB.

Hun mener en folkeavstemning er finnmarkingenes siste mulighet til å gi en klar beskjed til kommunalminister Monica Mæland (H), regjeringen og deres støtteparti KrF.

Kommunalministeren har sagt til VG tidligere, og gjentok det i Stortingets spørretime forrige onsdag – at sammenslåingen for lengst er vedtatt av Stortinget.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har imidlertid bekreftet overfor NTB at det ikke er noen formelle hindre i veien for å holde en folkeavstemning i Finnmark om fylkessammenslåing.