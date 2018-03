DØDE PÅ SYKEHUS: Martine døde på sykehus som følge av omfattende hodeskader. Foto: Privat

Krever sju år og seks måneders fengsel for voldstiltalt dagmamma etter Martines (1) død

Publisert: 15.03.18 15:02 Oppdatert: 15.03.18 15:53

RINGERIKE TINGRETT (VG) Aktor Marit Formo mener dagmammaen mistet kontrollen over seg selv, og filleristet Martine (1) mot et hardt underlag. Jenta døde fire dager senere.

– Vi anser at tiltaltes forsett ligger tett opp mot forsettlig drap. Når det blir brukt så kraftig vold mot et 13 måneder gammelt barn, mener vi at hun må ha innsett at barnet ville bli påført alvorlig skade og død, sier statsadvokat Marit Formo.

Aktor la torsdag ned påstand om at dagmammaen blir dømt til fengsel i sju år og seks måneder for grovt å ha forvoldt Martines død i 2006 under særdeles skjerpende omstendigheter.

Påtalemyndigheten skjerper dermed den opprinnelige tiltalen på legemsbeskadigelse med døden til følge, fordi de mener at volden har karakter av mishandling og er utført mot en forsvarsløs person.

– Høyst uvanlig

Da ettåringen ble brakt til sykehus etter å ha vært hos dagmammaen, hadde hun omfattende hodeskader, blant annet brudd i bakhodet og nakke. Hun døde på Rikshospitalet fire dager senere.

– På et eller annet tidspunkt mistet tiltalte kontrollen over seg selv, og hun ristet Martine mot et hardt underlag, sier Formo, og legger til:

– Vi mener ikke at hun ønsket å skade Martine med hensikt, og vi legger til grunn at hun er glad i barn. Men det å være glad i barn, betyr ikke at man i gitte situasjoner kan miste kontrollen over seg selv.

Dagmammaen i 40-årene har hele tiden nektet straffskyld. Hennes forsvarer , Thomas Randby, mener det er høyst uvanlig at man endrer tiltalen på dette tidspunktet i rettssaken.

– At man i en sak fra 2006, som føres i 2018, endrer tiltalen etter at all bevisførsel er gjort, er høyst uvanlig, sier han til VG.

– Av og hos tiltalte

Det helt sentrale spørsmålet i saken har vært å påvise når Martine ble påført de omfattende skadene, og om Martine kan ha oppført seg normalt etter dette.

Både dagmammaen og Martines mor, Trine Lise Lie, har forklart at jenta fremsto som i fin form da hun ble levert.

Formo sa i sin sluttprosedyre at det dermed ikke foreligger noen realistiske muligheter for at ettåringen kunne ha slike skader da hun ble levert til dagmammaen.

– Martine hadde store kraniebrudd og omfattende kvestelser i nakken, og man trenger ikke å være lege for å forstå at dette vil føre til store atferdsendringer hos et barn, sier hun.

«Enorme» skader

De åtte sakkyndige har alle sluttet seg til at skadene skyldes kraftig og gjentatt stump vold mot bakhodet og nakken. De mener også at skadene må ha blitt påført av en voksenperson.

Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen omtalte Martines skader som «enorme ».

– Skadene Martine hadde sammenlignes med et fall fra minst tredje etasje mot asfalt. Martines bakhode har blitt slengt mot et hardt underlag to til tre ganger, og de sakkyndige mener at det med all sannsynlighet dreier seg om «shaken impact syndrome», sier Formo.

Det innebærer filleristing hvor barnets hodet også blir slått mot et underlag.

Én sakkyndig uenig

Dødsfallet til Martine var under omfattende etterforskning i årene etter at hun døde, og den nå tiltalte dagmammaen ble siktet allerede i 2007. Saken ble henlagt, da en av fire sakkyndige den gang ikke kunne utelukke at skadene hadde oppstått på et tidligere tidspunkt.

Da saken ble gjenopptatt i 2015, ble det hentet inn ytterligere fire sakkyndige.

Sju av de sakkyndige har nå konkludert med at skadene må ha oppstått mens Martine var hos dagmammaen. Det er kun rettsoppnevnt sakkyndig Jens Bernhard Grøgaard, spesialist i barnemedisin, som også nå åpner for en annen mulighet.

– Det er fremdeles kun Grøgaard som holder en mulighet åpen for at skadene kan ha blitt påført før avlevering til tiltalte, sier aktor Formo.

Aktor mener Grøgaards konklusjon ikke stemmer overens med sakens faktum, blant annet fordi han har lagt til grunn at Martine kan ha vært redusert allerede da hun kom til dagmammaen, noe påtalemyndigheten mener å bevise at hun ikke var.

Ber om at post frafalles

Kvinnen er også tiltalt for å ha dratt sin sønn og datter i øret samt kløpet sønnen i låret. Begge barna har forklart at de mener at moren ikke har gjort noe galt mot dem.

– Det vil være til barnas beste om moren ikke blir dømt etter denne posten. Barna er ikke enige med politiet og retten i tiltalen, og vil ikke legge ned noe krav om erstatning, sier deres bistandsadvokat Christian Alexandre Kramer i retten.