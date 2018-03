ØNSKER TID: LO-leder Hans Christian Gabrielsen mener man bør utsette saken til man har bedre kunnskap om den fjerde energipakken. Foto: Frode Hansen

Aps Acer-vedtak skaper uro i LO

NTB

Publisert: 14.03.18 16:13

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener usikkerheten fremdeles er stor etter Aps betingede ja til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer.

– Det er fortsatt mye usikkerhet, noe som tilsier at man bør ta seg mer tid. Blant annet for å få bedre kunnskap om innholdet i den fjerde energipakken, som ennå ikke er vedtatt, sier Gabrielsen til NTB.

Mandag ba LO -sekretariatet om at saken utsettes til innholdet i den fjerde energipakken er kjent og en grundig konsekvensanalyse er foretatt.

– Bedre enn før

Onsdag gikk imidlertid Arbeiderpartiets landsstyre i motsatt retning. Partiet sier ja til Acer – men stiller samtidig åtte såkalt ufravikelige krav.

– Dette vedtaket er mye bedre enn det opprinnelige forslaget fra regjeringen. Det var for dårlig når det gjaldt norsk selvråderett over energiressursene, og tok for lite hensyn til norsk industri, sier Gabrielsen.

Leder Frode Alfheim i Industri Energi mener det er grunn til å beklage Aps vedtak.

– Jeg er skuffet over at Ap ikke lytter til LO i denne saken, selv om noe av kritikken er tatt hensyn til. Hvor alvorlig dette blir, vil framtiden vise, sier han til NTB.

LO imot

Det er først og fremst usikkerhet knyttet til hvilke fullmakter som i framtiden kan bli lagt under den nye, norske reguleringsmyndigheten RME som er grunnen til LOs motstand.

– Ut fra den kunnskapen vi har nå, er det full samling i LO om å si nei, sa LO-sekretær Are Tomasgard til NTB tidligere denne uka.

Verken Gabrielsen eller Fellesforbundets leder Jørn Eggum var til stede under landsstyremøtet i Ap onsdag. Vedtaket ble fattet med 31 mot 16 stemmer.

– Gambling

Leder Jan Olav Andersen i LO-forbundet EL og IT mener Aps krav neppe kan sikres gjennom en avtale med regjeringspartiene, så lenge målet med energipakken er overnasjonal styring, som han uttrykker det.

– For oss er det uaktuelt å gamble med råderetten over forvaltningen av landets vann- og energiressurser, så vårt nei ligger fast, sier Andersen til NTB.

Motstanden mot Acer og skepsisen til onsdagens Ap-vedtak går langt inn i partiets rekker. Ap-veteran Martin Kolberg er blant skeptikerne.