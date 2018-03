FÅR KRITIKK: Stortinget vil torsdag vedta sterk kritikk mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp), melder NRK. Foto: Tore Kristiansen, VG

Flertall i Stortinget for sterk kritikk mot Listhaug

Publisert: 15.03.18 06:15 Oppdatert: 15.03.18 06:56

INNENRIKS 2018-03-15T05:15:40Z

Opposisjonen på Stortinget vil vedta sterk kritikk mot Sylvi Listhaug etter justisministerens omdiskuterte Facebook-innlegg sist uke.

Det er SV-leder Audun Lysbakken som står bak forslaget, som det er flertall for, melder NRK . Det såkalte «daddelvedtaket» er den sterkeste kritikken det er mulig å gi i Stortinget uten å fremme mistillit.

Vedtaket lyder slik:

«Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug offentlig har fremsatt uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.»

Forslaget vil bli levert og vedtatt i løpet av torsdag.

– Hele opposisjonen står bak og det utgjør et flertall i Stortinget. Så det er et signal regjeringen gjør klokt i å lytte veldig nøye til, sier Lysbakken til NRK.

Bakgrunnen for forslaget er Listhaugs Facebook-innlegg fredag som inneholdt et bilde av væpnede krigere med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

22. juli ble ikke nevnt i innlegget, men posten har likevel skapt massive reaksjoner i AUF og hos Ap-leder Jonas Gahr Støre, som mener den nører opp under et hat mot Ap som 22. juli-terroren sprang ut fra.

Listhaug svarte tirsdag kveld på kritikken mot utspillet . Hun sa det ikke var hennes hensikt å såre, og at hun aldri mente innlegget skulle kobles til 22. juli.

Onsdag ble innlegget slettet . På Listhaugs Facebook-side het det at «grunnen til dette er at de som har rettighetene til bildet i Norge har gitt oss beskjed om at det ikke kan brukes i politisk kampanje.»

AUF-leder Mani Hussaini mente Listhaug da burde benyttet anledningen til å beklage seg.

– Justisministeren sletter bildet på grunn av rettighetene til bildet, som hun ikke har kjøpt. Hun har ikke beklaget, ikke gått tilbake på innholdet, ikke trukket tilbake noe av det hun har sagt, skrev Hussaini til VG.

Støre og Krf-leder Knut Arild Hareide har også krevd en beklagelse fra Listhaug og regjeringen.

Onsdag kveld gikk så statsminister Erna Solberg (H) gikk ut og ba om unnskyldning på vegne av Listhaug .

Solberg var likevel klar på at hun har tillit til justisministeren sin.

– Jeg har tillit til Sylvi Listhaug som statsråd, hun er en god justisminister, sa Solberg under en pressekonferanse onsdag kveld.

VGs kommentator Frithjof Jacobsen beskrev unnskyldningen som «Ernas største ydmykelse» .

Onsdag kveld ble det også kjent at partiet Rødt at ønsket å fremme mistillitsforslag mot Listhaug. Ifølge NRK har partileder Bjørnar Moxness nå stilt seg bak forslaget om sterk kritikk.