Folkefesten endte i kaos: Fyll, slåssing og lange køer

Publisert: 10.03.18 23:00 Oppdatert: 10.03.18 23:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-10T22:00:25Z

HOLMENKOLLEN (VG) Svært berusede mennesker hindret nødetatene da minst syv personer ble skadet på t-banelinjen.

Flere personer besvimte dessuten inne i de voldsomme køene. Personer slåss med hverandre og politiet, mens andre rev ned gjerder.

















1 av 7 FLERE SKADET: Politiet melder at én person er alvorlig skadet, og ytterligere fem lettere skadet ved Voksenlia i Oslo. Jørgen Braastad

– Det har vært usedvanlig hektisk for oss. Patruljene kunne nok ha innbragt eller pågrepet masse mennesker på grunn av dårlig oppførsel, men de har nok vurdert hvor de ville gjøre mest nytte, og prioritert å bli værende på stedet for å få kontroll på situasjonen der, sier operasjonsleder Tor Jøkling til VG.

En time i forveien ble en kvinne sendt til sykehus etter å ha havnet under t-banen. Da seks andre kom løpende for å hjelpe, fikk de strøm i kroppen og måtte kjøres til legevakten. Politiet så seg derfor nødt til igjen å stoppe all t-banetrafikk.

Overstadig berusede mennesker, med svært ufin oppførsel, har vært hovedutfordringen for politiet, ifølge operasjonsleder Jøkling.

– Det har vært en god del berusede, også familiefolk. Jeg vet at patruljene som har vært der oppe er skuffet over oppførselen til det man kan kalle normale mennesker. De har oppført seg ufint mot både politiet og andre mennesker.

– Hadde alle klart å stå rolig i køen og ventet tålmodige, kunne i dette i teorien ha forløpt uproblematisk. Men det kunne også gått mye verre, for det er ingen som er døde, sier operasjonslederen.

Arrangør: – Veldig leit

Allerede før klokken 18, da t-banetrafikken ble stoppet for første gang, begynte store folkemengder å gå nedover bilveiene fra Holmenkollen. For å sikre at ambulansene kom seg frem, ble politiet tvunget til å sperre av bilveien.

– Vi synes dette er veldig leit som arrangør, forteller pressesjef Emilie Nordskar i Holmenkollen skifestival.

– Er det noe dere kunne gjort annerledes?

– Vi var forberedt på store folkemengder. Basert på tidligere erfaringer har vi gjort en del tiltak, spesielt ute i marka. Vi har lagt opp til enda bedre sikkerhet, mer politi, enda flere t-baneavganger, flere frivillige, og har de siste to årene jobbet fokusert med å dempe den festen som er ute i marka.

Arrangøren ventet omkring 100.000 personer i Holmenkollen gjennom helgen. Overraskelsen var derfor stor da 100.000 mennesker møtte opp bare lørdag.

– Det er langt flere enn vi var forberedt på. Når folkemengdene har beveget seg ned fra marka, altså gratisområdet, så har det oppstått situasjoner som har gått ut av kontroll, forklarer Nordskar.

Deltaker: – Fullstendig kaos

Stine Kippernes hadde i en time stått på Frognerseteren t-banestasjon klokken 18.15 lørdag kveld. Hun beskrev situasjonen slik:

– Kaos. Det er fullstendig kaos. Total forvirring, ingen informasjon. Folk er rimelig forbannet, folk har besvimt og blir båret bort. Folk har angst, panikk, det sendes ventolin rundt fordi folk får astmaanfall.

Politiets innsatsleder Arve Røtterud var også svært oppgitt over oppførselen til de som ventet i køene ned fra Holmenkollen.

– Veldig mange her er sterkt beruset av alkohol og går i slåsskamp med politiet for småting. Sånn sett blir man veldig skuffet over veldig mange mennesker og hvordan de oppfører seg, sa Røtterud klokken 19.

Mens VG snakket med innsatslederen, manet han personer til å holde seg unna t-banesporet – til ingen nytte.

– Folk følger ikke våre anvisninger i øyeblikket, konstaterte han.

Lørdag gikk femmila i langrenn og kombinertrennet for herrer av stabelen i Holmenkollen. Søndag er det klart for kvinnenes tremil.