PROVOSERT: Venstre-toppene går hardt ut mot justisminister Sylvi Listhaug i sosiale medier. Her er Grande og Raja fotografert av VG i juli. Foto: Tore Kristiansen, VG

Venstre-topper til frontalangrep på Listhaug

Publisert: 11.03.18 06:05 Oppdatert: 11.03.18 07:40

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-11T05:05:05Z

Kulturminister Trine Skei Grande (V) og partifelle Abid Raja er ikke nådige i omtalen av regjeringskollega Sylvi Listhaug (Frp). Også sentrale Høyre-politikere tar avstand.

Torsdag la justisminister Sylvi Listhaug ut et innlegg på Facebook , der det over et bilde av væpnede krigere står «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Innlegget fikk Ap-leder Jonas Gahr Støre til å reagere kraftig , mens Erna Solberg etter hvert manet politiske ledere til å være forsiktige i ord og bildebruk.

Trine Skei Grande er imidlertid ikke spesielt forsiktig i sin respons til justisministeren.

I et innlegg på Facebook lørdag ettermiddag skriver Skei Grande at kritikken Listhaug retter mot Arbeiderpartiet er totalt urimelig.

«Alle partier er for å bekjempe terror, men det må skje på rettsstatens premisser. Venstre er i likhet med et stort flertall på Stortinget uenig med forslaget fra den forrige regjeringen om å frata folk statsborgerskap uten domstolskontroll. Jeg har forståelse for at Listhaug er skuffet over å ikke få støtte for forslaget sitt, men kritikken hun retter mot Ap er totalt urimelig», skriver Grande, og fortsetter:

«Dette er ikke måten å føre en saklig politisk debatt om terrorbekjempelse på. Vi er alle for å bekjempe terror, men alle må tenke gjennom hvilke ord og bilder vi bruker i det offentlige ordskifte. Jeg håper nå alle kan bidra til en bedre og mer redelig debatt. Det er vi alle tjent med.»

– Provoserende

Også Venstre-kollega Abid Raja er kritisk til Listhaug.

«Å tie er å akseptere. Jonas Gahr Støre har min sympati i denne saken. Det justisministeren hevder om at AP mener terroristenes sikkerhet er viktigere enn nasjonens, er komplett urimelig og usant! Og vi i Venstre stemmer likt med AP, Krf m.fl. - domstolskontroll gir rettsikkerhet!» skriver han på Twitter.

Overfor VG utdyper Raja at han blir provosert av fremstillingen til Listhaug.

– Det Listhaug sier er at Ap støtter terroristenes rettssikkerhet fremfor nasjonens sikkerhet. Når Venstre er enige med Ap i saken blir jeg provosert på vegne av Venstre.

Videre sier han at Listhaugs sleivspark til Ap også rammer Kristelig Folkeparti (KrF).

– KrF er også enige, så det hun sier er at vi også støtter terroristenes rettssikkerhet. Siden innlegget hennes er rettet mot Ap hadde det vært lett for oss å tie, men det er ikke greit. Jeg kjenner ikke en eneste politiker i hverken Ap eller Venstre som støtter terrorister slik Listhaug påstår.

Raja fremholder at alle, inkludert Frp hadde vært bedre tjent med tverrpolitisk samhold, fremfor argumentene Listhaug trekker frem.

– Vi skal stå sammen i kampen mot terrorister. Det er nødvendig å stå sammen tverrpolitisk. Justisministeren vil tjene på å stå sammen med KrF, Ap og Venstre. Det er ingen på stortinget som støtter terrorister.

Raja er også tydelig på hva han mener Erna Solberg bør gjøre.

– Jeg vil gjerne oppfordre statsminister Erna Solberg til å be justisminister Sylvi Listhaug beklage det hun har skrevet.

Det vil imidlertid Solberg ikke gjøre: Hun mener Ap selv er med på å skjerpe retorikken.

– I denne debatten brukes det sterke ord. For ikke så lenge siden sa Martin Kolberg (Ap) at høyresidens politikk gir grobunn for mer terrorisme. Det nivået på debatten mellom Ap og Frp får de selv stå for, sa statsminister Erna Solberg til NRK.

Hun mener «det får være deres sak» dersom «Ap og Frp vil diskutere på den måten».

Tar avstand

Men andre Høyre-politikere er tydeligere:

Både Tina Bru, leder i Høyres kvinneforum, tidligere kunnskapsminister Henrik Asheim og stortingspolitiker Stefan Heggelund har gått ut på Twitter mot Listhaug.

De har alle brukt samme ordlyd:

«Nei, verken liker eller deler statusen til Sylvi Listhaug. Den bør slettes og beklages», skriver Høyre-representantene.

Har tatt selvkritikk

Men det er det lite som tyder på at Listhaug vil gjøre. Lørdag ettermiddag skriver hun i et nytt innlegg på Facebook:

– Grunnen til at vi ønsker å utfordre Arbeiderpartiet i denne saken er at Støre selv har tatt selvkritikk for å ikke ta innvandringspolitikk nok på alvor, og de har sagt de skal være strenge. I praksis viser de det motsatte.