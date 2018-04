LOKALENE: Det Norske Kartselskapet har kontorer i denne bygningen på Ulven i Oslo. Ifølge en rapport fra Arbeidstilsynet, som har varslet flere pålegg mot bedriften, har over 70 arbeidstakere sluttet siden 2007. Oslo tingrett har kalt kartselskapet for en «usunn arbeidsplass med sterk kontroll». Foto: Tore Kristiansen

Hovedleverandør bryter med kartselskapet etter VG-avsløringer

Publisert: 23.04.18 13:04 Oppdatert: 23.04.18 13:18

I ti år har Norkart levert kartløsningen som Det Norske Kartselskapet har basert sin virksomhet på. Nå har de fått nok.

VG har denne helgen publisert lydopptak fra opplæringen og salgssamtalene til Det Norske Kartselskapet AS (DNKS).

Salgsbedriften eies av Laila Mjeldheim (41) og har et svært tett samarbeid med terapeuten Espen Andresens akademi for såkalt addictologi.

I lydopptakene kommer det frem hvordan den rusavhengige skribenten Sturla Haugsgjerd (36) ble trent i ulike teknikker for å lure mulige kunder. Flere tidligere ansatte bekrefter praksisen.

VG har også kontaktet 178 norske kommuner som har blitt fakturert av DNKS.

Flere titalls av dem meldte tilbake om hvordan de – herunder barnehager – har følt seg lurt til å utbetale norske skattekroner til Mjeldheims virksomhet.

– Avslutter

Virksomheten til kartselskapet er basert på selge oppføringer på et kart som finnes på nettsiden atlas.no.

Selve karttjenesten er det selskapet Norkart som har levert til kartselskapet siden 2008. Norkart kjøper igjen sine kartdata fra det statlige Kartverket.

– Vi har besluttet å avslutte leveransene til DNKS (kartselskapet, red. anm.) . Innsikten og informasjonen vi har fått gjennom det som har kommet frem i VG har vært en del av beslutningsgrunnlaget, sier Kari Mette Toverud, kommunikasjonsdirektør i Norkart.

Norkart har gitt kartselskapet frem til 1. juni med å finne en annen leverandør.

– DNKS har vært en liten kunde av Norkart. De har kjøpt standard kart og ruteberegning av oss på samme måte som flere andre kunder, sier Toverud.

10.000 kroner per måned

Norkart har fakturert kartselskapet basert på hvor mange klikk det har vært på atlas.no. VG er kjent med at dette har utgjort mellom 8.000 og 10.000 kroner i måneden.

Denne utgiften har muliggjort over 130 millioner kroner i salgsinntekter for kartselskapet de siste ti årene.

Flere av disse millionene har gått videre til terapeuten Espen Andresen, som betaling for at Mjeldheims ansatte var pålagt å gå i avhengighetsterapi hos ham.

Norkart: Manglet betaling

Avtalen med DNKS ble opprinnelig sagt opp i begynnelsen av januar grunnet manglende betaling fra kartselskapet, noe som ble gjort opp på et senere tidspunkt. Kartselskapet fikk deretter fortsette som kunde selv om det formelt ikke lenger forelå en skriftlig avtale.

I april har VG publisert to dokumentarer som omhandler kartselskapet og Laila Mjeldheims samarbeid med terapeuten Espen Andresen i Addictologi Akademiet.

Den første handlet om hvordan tidligere klienter og ansatte har blitt kontaktet av torpedoer.

Den andre handlet om kontantøkonomi og pengepress i addictologimiljøet og kartselskapet.

– Fulgte saken kritisk

– Vi fulgte saken med kritiske øyne, og tar sterkt avstand fra de type forretningsmetoder og personalhåndteringer som har fremkommet i VG siste ukene. Vi ønsker likevel og opptre ryddig rent forretningsmessig, forklarer Toverud.

Etter å ha mottatt spørsmål fra VG denne uken om Norkarts kundeforhold til DNKS, forteller Toverud nå at de altså ikke kommer til å inngå en ny skriftlig kontrakt med kartselskapet.

– Det ble ikke inngått noen ny skriftlig avtale, og vi har meddelt DNKS denne uken at vi avslutter kundeforholdet, sier Toverud.

Laila Mjeldheim har trass gjentatte forespørsler gjennom flere måneder ikke ønsket å møte VG til intervju. Gjennom sin advokat Pål Sverre Hernæs uttaler hun følgende:

– Jeg synes det er leit dersom det er slik at VG's ensidige artikkelserie får negative konsekvenser, eller skaper vanskeligheter for meg eller DNKS. Jeg kan imidlertid ikke føre dialog med kunder eller samarbeidspartnere gjennom media. Jeg ber om forståelse for det, uttaler hun.

Garmin: Kartselskapet ikke partner

Sentralt i salgsargumentasjonen til kartselskapet er synlighet på Garmin sine GPS-modeller gjennom såkalte POI-er («point of interest» eller «steder av interesse», red. anm.).

Garmin er en av verdens ledende leverandører av GPS-teknologi. GPS står for «global positioning system».

Det som ikke kommer like tydelig frem er at hver enkelt eier av en Garmin GPS selv må gå til atlas.no for å laste ned en fil, som deretter manuelt må installeres på den aktuelle Garmin GPS-enheten.

Garmin vil som Norkart ikke ha noe med DNKS å gjøre.

– Vi bekrefter at Det Norske Kartselskapet (DNKS) ikke er en partner eller forhandler av Garmin. Vi ønsker at DNKS fjerner alle lenker til Garmin på deres nettsider og ønsker ikke å forbindes med selskapet, skriver Marcus Bjärneroth, nordisk markedsdirektør i Garmin, til VG.

