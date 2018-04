BEKYMRET: Eirik Lae Solberg (H), gruppeleder for bystyret i Oslo. Foto: Arash Nejad

Høyre-politiker mener Raymond Johansen (Ap) «bagatelliserer» Oslo-volden

Publisert: 30.04.18 20:38

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-30T18:38:00Z

Eirik Lae Solberg (H) er bekymret for utviklingen av kriminelle ungdomsgjenger, og mener byrådslederen «bagatelliserer en alvorlig situasjon». Raymond Johansen mener Lae Solberg har «frekkhetens nådegave».

Lae Solberg tar kraftig til motmæle mot Raymond Johansen (Ap), som i et VG-intervju sto fast på at Oslo er en trygg by, og at han er lei av at folk bruker «svenske tilstander» for å beskrive hovedstaden .

– Han har rett i at Oslo for de aller fleste er en trygg by, men mange ungdommer opplever den ikke som trygg med narkotikasalg, vold, trusler og utpressing som blir stadig mer utbredt. Jeg mener han er tafatt i møte med den alvorlige situasjonen vi ser i flere bydeler, sier Eirik Lae Solberg (H), gruppeleder for bystyret i Oslo.

Savner ansvar

Han viser blant annet til natteravnene som ble angrepet på Vestli , kjøp og salg av narkotika på skoler , samt flere skyteepisoder – senest i forrige uke da en 18-åring ble alvorlig skadet etter å ha blitt skutt i foten på Holmlia .

– Da har vi et alvorlig problem. Jeg mener det er oppsiktsvekkende at byrådslederen er mer opptatt av hvordan vi omtaler det, enn hva vi skal gjøre. Han bagatelliserer situasjonen. Jeg savner at han tar et tydelig ansvar.

Han viser til en rapport fra Oslo politidistrikt fra januar i år, som viser at det i 2017 var en økning i barne- og ungdomskriminaliteten i hovedstaden:

I fjor ble det nemlig registrert 3140 straffbare forhold med mistenkt, siktet eller domfelt under 18 år, noe som er en økning på 25,3 prosent fra 2016. I rapporten viser politiet til at det i årene 2009 til 2015 var en gradvis nedgang.

– Det er ikke tvil om at det har utviklet seg flere kriminelle ungdomsgjenger i Oslo de siste årene, og at det er en hard kjerne som styrer gjengene og som rekrutterer andre. Det som er viktig er at politiet slår ned på bakmennene. Løpeguttene og andre må vi møte med andre tiltak, sier Lae Solberg.

Kartet viser de 11 skyteepisodene som har skjedd i Oslo-området siden februar i år:

Vil styrke innsatsen

Han tar til orde for å styrke politiinnsatsen i de mest utsatte områdene, som justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) allerede har tatt til orde for . I tillegg mener han det er viktig å styrke fritidstilbudet og skape trygge møteplasser.

– Politiet forteller at våren og sommeren er høysesong for forsøk på rekruttering, så her mener jeg vi må handle raskt.

– Hva vil dere gjøre?

– Forrige uke fremmet vi blant annet et forslag om å sette av 30 millioner i året for å holde fritidsklubbene åpne hver dag, men vi ble nedstemt, uten at de andre partiene har kommet med noen andre forslag, sier Lae Solberg.

Mer langsiktig mener han det er viktig å styrke det såkalte Salto-samarbeidet mellom Oslo kommune og politiet, og å styrke norskopplæringen i hele utdanningsløpet.

Johansen: - Jeg blir kraftig provosert

Raymond Johansen reagerer kraftig på situasjonsbeskrivelsen til Lae Solberg.

– Jeg blir kraftig provosert. Eirik Lae Solberg og Høyre har frekkhetens nådegave, og bør heller ta seg en titt i speilet, tordner Johansen.

Han fortsetter:

– Høyre, Frp og Venstre har styrt denne byen i nesten 20 år. I de årene kuttet de i bevilgningene til bydelene, der det drives forebyggende arbeid. Dette har vi nå snudd. Vi har styrket bydelenes økonomi med 1,2 milliarder kroner, sier han.

Johansen legger til:

– Så blir jeg utrolig provosert når Høyre forsøker å legge ansvaret for kriminalitetsbekjempelse på kommunen. Mener de for alvor at kommunen skal ta over det ansvaret fra politiet? Det er faktisk Høyre og Frp som sitter med regjeringsansvar i Norge, og som har hatt ansvaret for at Oslopolitiet har de ressursene de trenger for å bekjempe ungdomskriminaliteten, sier han, og avslutter:

– Det tjener igjen ting at Høyre forsøker å tegne et bilde av denne byen som utrygg. Av byens 50.000 ungdommer, så snakker vi om rundt 150 ungdommer som er gjengangere hos politiet.

I ettermiddag holdt politiet holdt pressekonferanse om rekken av volds- og skyteepisoder i hovedstaden. Politiet var opptatt av å understreke at de ikke ser en økning i skyteepisoder over tid, men politimester Hans Sjøvold forteller at det likevel er behov for en umiddelbar styrking av ressursene i Groruddalen og Oslo sør.

– Det er såpass krevende ressursmessig at vi ansetter 30 politifolk i nye stillinger. Det er en betydelig styrking av ressursene, sier Sjøvold.

Denne artikkelen handler om Oslo

Høyre

Raymond Johansen