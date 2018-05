FIKK PRIS: Det var tilsynelatende god stemning på scenen da VG fikk prisen for årets featuresak under de Nordiske mediedagene i Bergen Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Prisdryss til VG på årets mediepriser

Publisert: 02.05.18 23:17

VG stakk av med prisen for årets nyhetsnettsted på Medieprisutdelingen, samt priser for årets featuresak og nyhetsdekning.

VG vant, som i fjor, prisen for årets nyhetsnettsted på MBLs medieprisutdeling. Begrunnelsen for prisen er som følger:

– Kontinuerlig i utvikling. Drivende fremover- alltid på jakt etter den optimale leseropplevelsen, enten det er på direkte nyhetsformidling eller på digitale langlesninger av store gravesaker. Nettstedet er gir et imponerende knippe av avslørende journalistikk, løpende nyhetsbilde og nyskapende underholdning. Her finner leseren ALT. Selv små tekniske detaljer er utmerket utført her. Bravo!

Den gjeve prisen «årets avis» gikk i år til Dagens Næringsliv, mens Costume fikk prisen for årets magasin.

Årets featuresak andre år på rad

VG vant også, som i fjor, prisen for årets featuresak, med reportasjeserien om «Det hvite raseriet ». Den stakk også av med prisen for Årets digitale historie.

VG vant også årets sportsdekning med gravesakene om toppene i Norges idrettsforbund , samt prisen for årets nasjonale nyhetsdekningen for Avsløringen av verdens største overgrepsforum.

Dette er saken kort fortalt:

I tillegg vant VGs «Harm og Hegseth Live » prisen for Årets redaksjonelle event.

Budstikka fikk prisen for Årets lokale nyhetsnettstet, mens Faktisk.no fikk prisen for årets nyskapning. Medier24 fikk pris for årets nisjenettsted.

MBLs mediepriser avholdes i Bergen, og over 20 priser deles ut. Blant annet utdeles årets avis, magasin og nettsted i tillegg til enkeltpriser for saker, bilder og forsider.

Her er listen over vinnerne:

Årets avis (nett & papir): Dagens Næringsliv

Årets magasin (nett & papir): Costume

Årets nasjonale nyhetsnettsted: VG.no

Årets nyskaping: Faktisk

Årets lokale nyhetsnettsted: Budstikka

Årets lokale nyhetsnettsted, hederlig omtale: Fredriksstad Blad

Årets forside: Fædrelandsvennen

Årets magasincover: Costume 9/2017

Enkeltsaker og reportasjer:

Årets featuresak: VG Helg – "Det hvite raseriet"

Årets inspirasjonssak: Shape up – "Mørkets lyse sider"

Årets nasjonale nyhetsdekning: VG – "Avsløringen av verdens største overgrepsforum"

Årets digitale historie: VG Helg – "Det hvite raseriet"

Årets magasinfoto: Dagbladet Magasinet – "Tvangsflyttet", Agnethe Brun

Årets sportsdekning: VG – "NIF-skandalen"

Årets spesialmagasin: Dagbladet Magasinet – "Fattig & rik"

Årets spesialmagasin, hederlig omtale : Ukeadressa – "Verdensrommet sett fra Trondheim"

Årets redaksjonelle event: Harm & Hegseth live – VG

Årets lokale nyhetsdekning: Tønsbergs Blad – "Byggesak på Tjøme"

Årets digitale historie, hederlig omtale: NRK – "Min reise i krigens Syria"

Årets web-TV serie: NRK – "Faten tar valget"