FRI FLYT: Her har en campingvogn satt seg fast, like ovenfor Hunderfossen, på vei ned Lågen i 2011. Politiet er lei av alt som ikke sikres og kommer ned elven under storflom. Foto: Geir Olsen

Politiet advarer før flommen: Sikre eiendeler – ellers blir det bøter

Publisert: 20.04.18 10:03

Flere hundre rundballer kom flytende ned Lågen under flommene i 2011 og 2013, ifølge visepolitimesteren i Innlandet. Skjer det igjen, vurderer de bøter.

Det skriver Gudbrandsdølen Dagningen i dag.

– Flommen kommer, understreker visepolitimester Arne Hammersmark overfor VG.

Han forteller at det under sist storflom i 2013 kom flere hundre rundballer og til og med campingvogner flytende ned Gudbrandsdalslågen. Plasten fra rundballene hengte seg fast i buskas langs elven – og er der fortsatt.

Politiet har sett seg lei på at store masser av plast og skrot kommer flytende nedover elven under hver flom.

Advarer grunneierne med bøter

Vårflommen er på vei. NVE har sendt ut varsel om utfordrende flomsituasjon på deler av Østlandet, Telemark og Agder. De advarer om at kraftig snøsmelting kan gi kraftig vannføring i elver og bekker. Kommer det regn i tillegg, blir situasjonen verre.

Ifølge Oppland Arbeiderblad har Gjøvik kommune kjøpt inn 5000 nye sandsekker – i tilfelle flommen når bebyggelse.

Fikk du med deg? Full flomalarm i norske kommuner

– Jeg vil ha aktørene rundt de store vassdragene til å flytte ting som kan bli tatt av flommen opp i høyden. Og hvis ikke det blir gjort, og vi ser at det på nytt kommer masse plastballer og campingvogner flytende ned vassdraget, vil vi vurdere å følge prinsippet i forurensningsloven. At forurenser må betale for opprydning og eventuelt straffes for forurensning, sier visepolitimesteren i Innlandet til VG.

– Hvis det bare flyter av gårde vil vi vurdere bøter, understreker han.

Han kom med oppfordringen på et møte i fylkesberedskapsrådet i Oppland i går. Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen ba han alle grunneiere rundt vassdragene om å rydde eiendommene sine før vårflommen kommer.

– Det som ikke henger fast, havner i Mjøsa eller i havet, sier Hammersmark.

Les også: Stor snøskredfare i Nord-Norge nå – «skumle forhold»

Denne artikkelen handler om Oppland

Oversvømmelse

Flom