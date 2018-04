Seiler for Guinness-rekord

Magne Klann (48) har som mål å skrive historie når han seiler en enmannsjolle på 13 fot fra Lindesnes til Nordkapp. - Det blir et eventyr, sier han.

Klarer han å seile distansen som er på drøyt 1000 nautiske mil eller litt under 2000 kilometer, slår han den regjerende Guinness-rekorden på 798.04 kilometer. Turen, som starter 25. april, er ventet å vare en måned.

– Det er eventyrlysten som er motivasjonen. Jeg har seilt siden jeg var liten og har alltid vært fascinert av de lange turene. De siste årene har jeg hatt lyst til å utfordre meg selv fysisk, samtidig som jeg får en fantastisk naturopplevelse. Det blir et eventyr, sier Klann som har brukt ett år på å planlegge turen.

Liten båt i stor natur

Båten han skal seile er ikke store saken. Enmannsjollen ‹‹RS Aero›› veier knappe 30 kilo og er kun 13 fot.

Dermed er det begrenset hva han får med seg. Høyt på prioriteringslisten er fotoutstyret.

– Jeg seiler ikke for ‹‹fame and glory››, det tenker jeg ikke så mye på. Det blir heller viktig for meg å formidle opplevelsene. Jeg jobber som fotograf så det er alltid et element av foto i planene mine, forteller han.









1 av 3 EVENTYRLYSTEN: Klann sier det er hans eventyrlyst som er motivasjonen bak turen. Bildet er tatt fra en tidligere anledning. Magne Klann

I og med at båten er så liten, må han innom å handle mat omtrent hver femte dag. I tillegg har han prioritert å ha med seg en fiskestang. Klesskift har han derimot valgt bort.

Å seile med en liten båt gir en helt annerledes naturopplevelse enn med en stor seilbåt, sier trebarnsfaren fra Son.

– Jeg vet at det er en tøff utfordring, men samtidig er det mulig. Det å seile en så liten båt er utrolig fysisk. Man sitter ikke stille slik man gjør i en stor båt. Her må jeg hele tiden jobbe for å holde balansen. Samtidig tror jeg en så liten båt på havet gjør at jeg kommer nærmere naturen.

Han har planer om å bære båten i land og sove under den, slik fiskerne gjorde for bare 50-100 år siden. Likevel har han med seg et lite telt han kan krype inn i hvis det blir for mye regn. På forhånd har han pekt seg ut 537 øde sandstrender som han kan overnatte på.

Været byr på utfordringer

Den største utfordringen blir, kanskje selvsagt, været.

– Det jeg har tenkt mest på er vinden. Det vil by på utfordringer om det blir både for mye og for lite vind. Kommer det mye vind brått, som ikke er meldt, må jeg bare håndtere det.

Den seilglade fotografen er miljøbevisst og samarbeider med kampanjene «Hold Havet Rent» og «Clean Seas» for å sette fokus på forurensingen av verdenshavene.

35 nautiske mil om dagen

Selv om rekorden ikke er det viktigste, har han likevel tro på at han skal greie det. Skal han nå målet må han seile rundt 35 nautiske mil om dagen. Noe som tilsvarer seks landmil.

Den gjeldene rekorden han skal slå ble satt av Christian Kargl 1. juni 2016. Østerrikeren seilte fra Biograd til Rovinj i Kroatia.

– Rekorden tror jeg at jeg skal greie, men det er klart det kan hende jeg må gi opp av en eller annen grunn. Det vet man jo aldri, sier Klann.

