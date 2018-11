LETTET: – Det var nære på døden både for Thea og meg. Nå tror jeg familien Torp har brukt opp kvoten sin, sier Lars Magnus Torp. Her med datteren Thea Marie. Foto: PRIVAT

Far og datter i hver sin fregattulykke: Thea Marie (22) opplevde marerittet 25 år etter faren

INNENRIKS 2018-11-12T20:29:07Z

Lugaren til Thea Marie Torp (22) ble smadret på KNM «Helge Ingstad». 25 år tidligere ble faren Lars Magnus (58) nær drept da fregatten KNM «Oslo» sank utenfor Bergen.

Publisert: 12.11.18 21:29

– Det var på hengende håret for Thea også. Nå tror jeg familien Torp har brukt opp kvoten sin, sier Lars Magnus Torp.

Han er fortsatt 25 prosent medisinsk invalid etter brudd- og slagskadene fra 1994.

Det var Østlands-Posten som først omtalte denne saken.

Tidlig torsdag morgen ringte Thea hjem til foreldrene Lars Magnus og Marianne for å fortelle om kollisjonen med oljetankeren «Sola TS».

– Hun ville fortelle oss det før vi så nyhetene, og ringte oss mens de holdt på å evakuere. Straks jeg hørte ordet «evakuere», skjønte jeg jo at dette var alvorlig, sier Lars Magnus Torp.

Lå i køya

Kvartermester Thea Marie Torp har tatt førstegangstjeneste, marinens befalsskole og har tjenestegjort i Nord-Norge før hun gikk om bord på KNM «Helge Ingstad» denne høsten. Hun ønsker ikke selv å uttale seg, men synes det er greit at faren forteller deres historie.

Da det smalt utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden torsdag morgen klokken 04.02 lå Thea i køya på lugaren sin.

– Hele lugaren ble smadret og hun måtte reddes ut gjennom en sprekk som oppsto i kollisjonen. Det var virkelig nære på at dette gikk veldig, veldig galt. Vi er veldig lettet for at hun kom uskadet fra det hele, sier faren.

Som sanitetsbefal om bord på KNM «Helge Ingstad», ville Thea straks gå i gang med å hjelpe de som var skadet. Det viste seg heldigvis at det ikke var alvorlige skader.

Tøff som juling

– Hun er tøff som juling, og jeg tror ikke hun får varige traumer av dette, sier han.

Thea mistet alt hun hadde om bord, bortsett fra en klissvåt uniform. Hun måtte låne sko og fikk kjøpt seg noen nye klær i Bergen.

– Etter hvert begynte galgenhumoren å komme blant mannskapet. At alle var samlet i to dager på Haakonsvern, er viktig etter en slik hendelse, sier Torp.

Men i helgen dro Thea hjem til familien i Svarstad i Vestfold.

– Det var veldig godt å få henne hjem. Vi hadde ikke sett hverandre på fem måneder, sier faren.

Thea er nå tilbake i Bergen, og skal snart ut å seile på en av de fire resterende fregattene Norge har, sammen med resten av mannskapet fra KNM «Helge Ingstad».

– Det blir kanskje tøft for noen, men det er veldig viktig å få den gjengen samlet om bord igjen. Det er den beste medisinen. Det verste de kunne gjort var å spre dem nå. Disse 137 personene har vært gjennom det samme og bør holde sammen nå, sier han.

Dødsulykke

Han vet godt hva han snakker om etter 22 år i marinen, og med en egen dramatisk historie. Ved det forrige fregatthavariet i Norge, 24. januar 1994, var han som kapteinløytnant og nestkommanderende på KNM «Oslo» nær ved å miste livet.

Et par timer etter at fregatten hadde forlatt Haakonsvern fikk den motorhavari og ble drivende i grov sjø før den grunnstøtte ved Marstein fyr. To havnet i sjøen. Den ene ble plukket opp, men Torbjørn Tellefsen omkom.

Selv ble Lars Magnus Torp kastet rundt på dekk og ble liggende under noe tauverk under vann. Så rettet båten seg plutselig opp igjen, og kroppen hans ble slengt tilbake. Brudd- og slagskadene var omfattende.

– Jeg ville raskt tilbake på sjøen, men det tok tre-fire måneder før jeg klarte det, sier Torp.

Åtte år etter ga han seg i marinen, og jobber nå med salg av militært utstyr.

– Det har gått bra med meg etterpå, men hver gang det skjer noe dramatisk på sjøen, hopper tankene ganske raskt tilbake til 1994. Det gjorde det på torsdag også, sier han.

Han har den siste tiden fått flere spørsmål om familien kanskje bør vurdere å gå i land for godt, men det kommer ikke til å skje.

– Thea ser for seg en lang karriere i marinen, sier pappa.