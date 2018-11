ÅSTED: Politiet satte opp presenning og sperrebånd ved huset der den drepte ble funnet. Foto: Foto: Kristian Aaser, VG

Sortland-drapet: Siktede erkjenner å ha forvoldt kameratens død

INNENRIKS 2018-11-30T13:30:59Z

Mannen som er siktet for drapet på Stig Anders Johansen (35), erkjenner å ha forvoldt kameratens død etter et basketak.

Publisert: 30.11.18 14:30 Oppdatert: 30.11.18 15:06

Forrige uke opplyste Nordland politidistrikt at en person ble pågrepet og siktet for forsettlig drap etter at Stig Inge Johansen (35) ble funnet død i Sortland i Vesterålen .

Fredag skriver politiet i en pressemelding at de har dannet seg et «rimelig klart» bilde av hva som har skjedd.

– Siktede har foreløpig erkjent å ha forvoldt Stig Anders Johansens død og erkjenner straffeskyld for at han under et basketak, og ved manglende tilkallelse av hjelp, forvoldte hans død, sier politiadvokat Rita Hermansen Dahl i pressemeldingen.

Dahl sier til VG at drapssiktede erkjenner de faktiske forholdene.

– Sånn sett erkjenner han forsettlig drap, sier hun.

Hun sier at Johansen ble funnet på verandaen til siktede, og at pågripelsen fant sted i forbindelse med funnet.

Erkjenner de faktiske forholdene

Etterforskningen viser at fornærmede og siktede skal ha vært omgangsvenner og at de hadde tilbragt tid sammen i tiden forut for hendelsen.

Dahl vil ikke kommentere hva som kan ha vært bakgrunnen for basketaket.

Den siktedes forsvarer Elise Riibe-Stokland sier til VG at hennes klient erkjenner de faktiske forholdene som politiet skisserer.

– Utover det har jeg ingen kommentar, sier hun.

Skjedde i siktedes bolig

Hendelsen skal ha funnet sted i siktedes bolig og han skal deretter ha plassert liket på en veranda i tilknytning til boligen.

Politiet har foreløpig ikke mottatt noen obduksjonsrapport.

Tidligere denne uken meldte politiet at de trodde Johansen døde helgen 9.–11. november. I fredagens pressemelding skriver de at dette stemmer overens med siktedes forklaring.

Tilhørte rusmiljø

VG skrev forrige uke at de to tilhørte et rusmiljø .

Politiet fikk medhold i å varetektsfengsle den siktede mannen i fire uker, hvor to av ukene er med brev- og besøksforbud, samt en uke i isolasjon på fenslingsmøtet forrige fredag.

Johansen ble meldt savnet 20. november, og det var i forbindelse med leteaksjonen at han ble funnet død to dager senere, skriver Nordland politidistrikt i pressemeldingen.