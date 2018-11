LEDERDUO: Hans Olav Syversen og partileder Knut Arild Hareide utgjorde frem til høsten 2017 KrFs parlamentariske ledelse, her under en pressekonferanse høsten 2016. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Kilder til VG: Ropstad hyrer inn KrF-veteran for å hjelpe ham med regjeringsforhandlingene

INNENRIKS 2018-11-19T19:42:16Z

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad har på kort varsel hyret inn tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syversen til å lede KrFs sekretariat når partiet skal forhandle om regjeringsmakt med statsminister Erna Solberg, får VG opplyst.

Publisert: 19.11.18 20:42 Oppdatert: 19.11.18 20:55

Ropstad fikk gjennomslag for dette på interne møter i KrFs stortingsgruppe mandag før den formelt blir banket gjennom på et møte i gruppestyret tirsdag morgen, opplyser VGs kilder.

Dermed gjør Syversen comeback i rikspolitikken, bare ett år etter at han røk ut av Stortinget i forbindelse med fjorårets valg.

I en VG-undersøkelse svarte 183 KrF-politikere før helgen at de foretrekker Syversen som partiets neste leder , fremfor Kjell Ingolf Ropstad .

Syversen skal, etter det VG erfarer, bistå Ropstad og resten av KrFs forhandlingsdelegasjon som en personlig rådgiver for Ropstad og som leder for delegasjonens sekretariat.

Nåværende sekretariatsleder Dag Ivar Belck-Olsen utgjorde sammen med partileder Knut Arild Hareides personlige rådgiver Emil André Erstad Hareides kommandosentral under maktkampen om KrFs retningsvalg i oktober, og har derfor gitt beskjed om at det ikke er naturlig at han har en rolle i de pågående forhandlingene.

Hans Olav Syversen var stortingsrepresentant for KrF i 12 år, fra 2005 til 2017, og partiets fremste folkevalgte som parlamentarisk leder fra 2011 til 2013.

2. november vedtok KrFs landsmøte med fire stemmers margin å gå i regjeringsforhandlinger med Høyre, Frp og Venstre. Knut Arild Hareide varslet på landsmøtet at han vil gå av som partileder dersom partiet signerer en regjeringsplattform med Solberg.

Samme kveld valgte KrFs landsstyre sin forhandlingsdelegasjon. Ropstad er delegasjonens leder, som forøvrig består av KrFs 1. nestleder Olaug Bollestad, sentralstyremedlem Erik Lunde og rådgiver Jorunn Hallaråker.

Hverken Ropstad, Hareide eller Syversen har besvart VGs henvendelser om denne saken mandag kveld.