Mann kritisk skadet i Fyllingsdalen - to pågrepet

INNENRIKS 2018-11-27T13:19:40Z

To personer i 20- og 40-årene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter at en mann ble funnet kritisk skadet mandag kveld.

Publisert: 27.11.18 14:19 Oppdatert: 27.11.18 14:33

Mannen ble funnet utendørs i 19-tiden mandag, i nærheten av Fyllingsdalen kirke i Bergen . Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus, og tilstanden hans er fremdeles kritisk i 14-tiden tirsdag.

Han har ikke vært i stand til å la seg avhøre ennå, forteller politiadvokat Kristine Knutsen-Berge til VG.

– Etterforskningen så langt tyder på at det var en relasjon mellom de involverte, sier Knutsen-Berge.

Politiet kan foreløpig ikke utelukke at det er flere involvert.

Hvorvidt den mistenkte volden er utført med noen form for redskap eller våpen, eller om det er gjort noen beslag, ønsker ikke politiadvokaten å si noe om.

De to siktede vil bli avhørt utover dagen tirsdag, og vurdert fremstilt for fengsling onsdag. Begge finnes fra før i politiets registre, men politiadvokat Knutsen-Berge sier de ikke er det som kan omtales som «kjenninger av politiet».

Til Bergensavisen forteller operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt at mannen blødde fra munnen da han ble funnet.

Politiet jobber med å sikre bevis og å få kartlagt hendelsesforløpet. De utelukker ikke at det kan være flere gjerningspersoner involvert. Hendelsen anses som alvorlig, og politiet opplyser å ha satt inn mye personell for å jobbe med saken.

Dersom det finnes flere vitner bes disse kontakte politiet.

Saken oppdateres.