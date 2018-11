KOR: Geir Bekkevold (KrF) sier at de ønsker et profesjonelt kor som styres av NRK. Foto: Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

KrF vil ha NRK-kor – Frp er skeptiske

Regjeringen skal utrede et kringkastingskor til NRK, til tross for skepsis fra Frp. – Man gir og tar litt, sier Morten Wold (Frp) om at de støttetutredningen i budsjettforhandlingene.

Når koret kan være på plass, sier KrF er vanskelig å si. Partiet sier de lenge har jobbet med forslaget, som kom inn som en del av budsjettforhandlingene.

– Det er en stor korbevegelse i Norge. Vi har noen spydspisser her, men vi mangler et profesjonelt kor som kan sette oss på det internasjonale korkartet, sier Geir Bekkevold (KrF), som sitter i Stortingets familie- og kulturkomité.

Bekkevold sier koret for eksempel kan lisensfinansieres over NRK-budsjettet, slik som Kringkastingsorkesteret (KORK).

– Da vil det ikke koste staten noe, sier Bekkevold.

Hvor mye det vil koste sier han vil komme klarere frem i en utredning.

Frp skeptisk til NRK-kor

Frp sier at NRK har langt viktigere ting å bruke penger på enn et profesjonelt kor.

– Forslaget sier bare at regjeringen skal vurdere et slikt kor. Men for å si det slik, så er det ingen hemmelighet at Frp ikke ønsker utvidelse av NRK, sier medlem i familie og kulturkomiteen, Morten Wold (Frp).

KrF nevner 100 personer som en mulig størrelse på koret, men at størrelsen blir en del av utredningen.

– Skal de tjene 500.000 til 600.000 kroner i året hver, så blir det en god del millioner, sier Wold.

– Frp støttet jo forslaget i budsjettforhandlingene.

– Man gir og tar litt, og dette var ikke vi som brakte til torgs. Ordlyden i forslaget sier at vi kun skal se på muligheten for et kor, sier Wold.

Tror på bred støtte

Bekkevold sier at regjeringspartiene har vært spørrende til forslaget, spesielt med tanke på finansiering.

– Men nå har vi et verbalforslag alle stiller seg bak. Ut fra dette regner med at de andre synes det er en god idé å utrede dette. Om det hadde vært en dårlig idé så hadde vi ikke fått flertall.

Bekkevold håper en utredning kan starte snart.

– Noe tidspunkt for å få på plass et kor er egentlig ikke satt. En utredning vil peke på hvor raskt dette er mulig å få på plass.

KrF-politikeren tror dette kan bli sett på som positivt, også i de brede lag av befolkningen.

– Vi vet hvor forankret Kringkastingsorkesteret er. Det hadde blitt ramaskrik om det legges ned. Jeg ser ingen grunn til at et kor ikke kan få samme posisjon, selv om nye ting trenger tid til å etablere seg.

Frp mener at KORKs popularitet ikke er et godt argument for å også opprette et kor.

– Jeg tror våre velgere vil være opptatt av at NRK skal bruke de pengene på en bedre måte, sier Wold.

NRK er usikker

NRK sier at de ennå ikke har diskutert forslaget internt.

– Men bak forslaget ligger det helt sikkert et ønske om å støtte norsk musikk og korsang. Om den beste måten å gjøre det på, er at NRK oppretter et eget kor, eller at man styrker og samarbeider med eksisterende miljøer, er jeg usikker på. Vi får vurdere dette når vi kjenner bedre til intensjonene bak forslaget, skriver programdirektør i NRK Marius Hoel i en e-post til VG.