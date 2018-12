NED OG OPP: Venstre forblir under sperregrensa, medan SV går kraftig opp på nytt partibarometer i VG. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Venstre under sperregrensa - SV kraftig fram på ny måling

Venstres oppslutning kryp igjen under sperregrensa på VGs desembermåling. Samtidig får SV sitt beste resultat sidan stortingsvalet.

– Det viser at det å gå inn i dagens regjering definitivt ikkje er ein mirakelkur for Venstre, seier SV-leiar Audun Lysbakken , som jublar over VGs nyaste partibarometer.

Hadde det vore stortingsval i dag, ville det nemleg blitt raudgrønt fleirtal, med overvekt på eitt mandat. Målinga er gjennomført av Respons Analyse for VG.

Venstre mindre enn Raudt

På målinga får Venstre 3,4 prosent og er eit mindre parti enn Raudt. Hadde dette vore resultatet ville partiet ha mista seks av sine åtte stortingsrepresentantar.

Dette er den fjerde målinga der Venstre ligg under sperregrensa i VG sidan juni.

Venstre-leiar Trine Skei Grande hadde ikkje anledning å kommentere målinga, det gjer derimot stortingsrepresentant Guri Melby (V);

– Dette er ei måling vi ikkje er nøgd med, seier ho.

Meiner folk har fått nok av skattelette til dei rikaste

SV får 8,8 prosent på målinga, og går opp 2,8 prosentpoeng frå november-målinga og like mykje vekst frå stortingsvalet i 2017 der SV fikk 6 prosent.

– Det er råsterke tal for oss, som er inspirerande før eit nytt valår, seier Lysbakken. Han meiner regjeringa sin økonomiske politikk er årsaka.

– Den siste tida har vi sett gode eksempel på at regjeringa sin skattepolitikk gir milliardar til ein liten økonomisk elite, pengar som kunne blitt brukt på velferd. Den aukande ulikskapen er noko vi snakkar mykje om, seier han.

Han trur verken Venstre eller KrF har godt av regjeringssamarbeidet med Høgre og KrF, men vil ikkje samanlikne det med SV sin situasjon i den raudgrøne-regjeringa.

Venstre: – Nøgd med borgarleg samarbeid

Melby støttar ikkje Lysbakkens analyse om regjeringsslitasje.

– Vi er nøgd med våre gjennomslag i det borgarlege samarbeidet, men vi har ein større jobb å gjere for å vise meir av dette fram og å byggje tillit hos veljarane.

Ho meiner Venstre har dratt partiet i ei grønare, rausare og meir sosialliberal retning.

Konflikt mellom Grande og Raja

Tysdag gjenga VG innhaldet i ein telefonsamtale der Venstre-leiar Trine Skei Grande skal ha snakka ned stortingsrepresentant Abid Raja (V). Samtalen var sett på høgtalar med representantar frå andre parti til stades. Grande har beklaga hendinga.

Målinga vart gjort før konflikten mellom dei to vart kjent.

– Fryktar du at saka mellom Grande og Raja kan svekkje tilliten til Venstre ytterlegare?

– Det er bra at Trine bad om unnskyldning. Eg har tillit til at Trine og Abid ordnar opp seg imellom. Dei er begge svært viktige for partiet, seier Melby.

– Venstresida vant abortsaka

Partia på venstresida, særleg SV, har mobilisert kraftig i motstanden mot Erna Solbergs opning for å endre dagens abortlov, i regjeringsforhandlingar med KrF. Lysbakken er likevel forsiktig med å slå fast at det er denne saka aleine som sørgjer for vekst.

– Det er ingen tvil om at vi har folket med oss i den saka, og at venstresida vann debatten, men det er nok sjeldan ei enkeltsak som gir utslag på målingane aleine.

Han meiner dette har svekkja tilliten til statsminister Erna Solberg, men peikar samtidig på at Høgre går noko opp sidan valresultatet i 2017.

Partiet har sidan stortingsvalet har fleire gode målingar over valresultatet.

– Det handlar nok om langsiktig arbeid for å byggje tillit. Vi er tydelege på to ting som er det viktigaste for oss; rettferdig fordeling og miljø, seier Lysbakken.