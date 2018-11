Milliardær Stordalen: – Derfor er Norge fantastisk

Petter Stordalen sier han betaler skatt med stolthet. gleder seg over å betale skatt. – Det er selve fundamentet i velferdsstaten vår vi finansierer, sier han.

Publisert: 20.11.18 14:57

Det er en sjeldenhet at milliardær Petter Stordalen begir seg inn på den politiske arena. Men tirsdag entrer han en av arbeiderbevegelsens viktigste talerstoler; kartellkonferansen på Gol, hvor også Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO -leder Hans-Christian Gabrielsen skal innlede.

– Jeg er i London i dag, sier Stordalen på telefonen mandag, mellom møter og prisutdelinger:

– Når jeg prater med folk og holder taler her og i USA, er jeg utrolig stolt av å fortelle om landet jeg bor i. I en tid med økende polarisering og større forskjeller i verden, består den norske velferdsstaten. Jeg prøver å få dem til å forstå hvor viktig fellesskap er; det at vi bruker skatt til å gi alle barnehageplass, gode skoler, et godt helsevesen og trygghet for våre eldre, sier han og legger til:

– I USA er det mange som ikke skjønner hva jeg prater om.

– Det er ikke det eneste unike med landet vårt, fortsetter han:

– Selv om den politiske debatten tidvis ikke ser sånn ut, og politikerne i Norge også krangler så busta fyker – over småting, er det slik at de faktisk er enige om de store linjene som betyr noe:

– For meg som næringslivsleder betyr det ikke noe for Norge om vi har en finansminister fra ytre venstreside eller en fra ytre høyreside: Byråkratene sørger for skatteharmonisering over grensene: Den norske skuta seiler stabilt fremover, enten finansministeren heter Kristin Halvorsen (SV) eller Siv Jensen (Frp).

Mener Høyre og Ap er veldig like

– Men det er forskjeller; den politiske debatten i Norge i høst har dreid seg om vi skal få en rød eller blå regjering- avhengig av utfallet av en heftig debatt i et lite parti: KrF?

– Nei, det er veldig få forskjeller om en regjering er Høyre-ledet eller Ap-ledet. For oss som investerer er det liten forskjell eksempelvis på skattenivået. Den svenske selskapsskatten er redusert år for år og det har de norske politikerne skjønt også må skje i Norge. Det reelle skattenivået for meg og mine selskaper er nå 46–47 prosent som vi betaler selskapsskatt og utbytteskatt. Det er nesten likt som i Sverige – og noe vi lever godt med.

Stordalens hotellimperium er i \følge Kapital verdt 25,6 milliarder kroner, som gjør ham til Norges 10. rikeste nordmann. Ifølge skatteligningen hadde han null i inntekt og betalte 6,6 millioner kroner i skatt i fjor. I 2016 hadde han 93 millioner i skattbar inntekt og betalte 44 millioner i skatt.

Stordalen skatteplanlegger

– Jeg opplever at skattetrykket i Norge er fornuftig og det gjør at jeg mener jeg mener vi bør betale vår skatt med stolthet.

– Du skatteplanlegger selv?

– Ja, men det må være lov innenfor lovens regler. Skal velferdsstaten bestå, så må vi være villige til å betale skatt. Å vise samfunnsansvar begynner med å forstå hvorfor du betaler skatt. Det er en investering i velferdssamfunnet vårt, som er det viktigste årsaken til at vi er verdens beste land å bo i. Derfor er Norge fantastisk, sier han før han går kraftig ut mot norske rikinger som flagger ut formuen.

– Har ikke skjønt en dritt

– De som tar med formuen sin til skatteparadis, har ikke skjønt noe om samfunnsansvaret: De jukser.

Han vil ikke gå inn på KrFs valg av side , men sier:

– Uansett om KrF går til den ene eller andre siden vet jeg at mange av de viktige bærebjelkene i samfunnet ligger fast: Skole, helsevesen, velferdsgoder.

Tirsdag bruker han store deler av talen sin til å fortelle om verdigrunnlaget for hotellverdenen han driver.

Om rasisme og homofile

Han forteller om hvilken suksess de har hatt med å finne talenter, ved å selge inn at folk som vil jobbe for dem, ikke trenger å ha har en eneste rad i CV-en. Og om kampen mot rasisme og for likeverd.

– Det er veldig enkelt hos oss: Rasisme er forbudt. Jeg blander meg ikke inn i hvor mange flyktninger som skal komme til Norge. Men de som kommer, de skal vi stille opp for, slik at de raskest mulig kommer seg i jobb. Det er på jobben de raskest lærer norsk.

Han sier at likeverd er sentralt.

– Vi fikk reaksjoner fra kunder etter at vi hadde eksponert oss med støtte til Pride. Da må vi tåle at en del kunder ikke vil bo hos oss fordi de ikke liker homofile.

Ap-mann?

Han sier det dreier seg om grunnleggende verdier:

– Mennesker med ulik kompetanse, erfaring, religion og språk bidrar til å skape en hyggeligere og morsommere hverdag på hotellene – og bedre gjesteopplevelser, sier han og legger til at de også gir lavere kostnader:

– Resultatet av dette er lavt sykefravær. Det henger nøye sammen med god kultur på jobben.

– Mesteparten av det du sier forteller at hjertet ditt banker til venstre: Du lyder mer som en Ap-er enn en som stemmer Fremskrittspartiet?

– Hva jeg stemmer vil jeg ikke si noe om. Jeg er kapitalist og vil tjene penger. Men likeverd og fellesløsninger er viktig for meg. Jeg opplever at vi langt på vei har lyktes med det i Norge.

– Urett som må løses

Det er en urettferdighet han reagerer på når det gjelder skatt.

– Den rammer blant annet VGs eiere, Schibsted, som har fått Google og Facebook som sine største konkurrenter de senere årene. De bygger store overskudd i Norge, uten at de betaler noe i skatt . Det er en urett som må løses.