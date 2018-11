KREFTSYK: Tidligere generalløytnant og etterretningssjef Kjell Grandhagen har hatt beinmargskreft i 7 år. Foto: Hallgeir Vågenes

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen er åpenhjertig om dårlig kreftprognose

INNENRIKS 2018-11-10T19:22:46Z

I et svært åpenhjertig innlegg på Facebook forteller tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen at han har fått beskjed av legene at han trolig ikke er i live ett år fra i dag.

Publisert: 10.11.18 20:22

Slik begynner innlegget som ble lagt ut på Facebook i dag:

Nå syntes jeg det var på tide å gi dere en oppdatering på hvordan det står til. Etter å ha levd med beinmargskreften i mer enn syv år, fikk jeg for noen uker siden denne beskjeden på Ahus: – Nå er DEN dagen kommet. DEN dagen betyr at sykdommen har tatt en alvorlig vending til det verre, og – som legen tydelig sa det – med dagens behandlingsmetoder vil du ikke være i live et år fra nå.

VG har snakket med Grandhagen i dag og han har godkjent at VG gjengir sitater fra Facebook-innlegget hans.

– Jeg har vært åpen om denne sykdommen hele veien. Det å gå ut og fortelle om det på Facebook har gjort det mye enklere for meg, sier Grandhagen til VG.

Den 64-årige pensjonerte generalløytnanten og etterretningssjefen har levd med beinmargskreft i 7 år.

Etter at han ble diagnostisert med myelomatose (beinmargskreft) startet legene med å høste stamceller fra beinmargen hans men etter to behandlinger kom kreften fortsatt tilbake.

Etter jul i fjor fikk han mulighet til å delta i en ny studie og tidligere i år snakket han med VG om denne nye behandlingen.

– Nå er jeg er den første i verden som får akkurat denne behandlingen mot denne sykdommen. Det er veldig spennende, og jeg har ventet i spenning i en måned på hvilke resultater som skulle komme tilbake. På mandag fikk jeg veldig positive resultater om at kreftmengden i blodet går tilbake. Det viser at behandlingen i alle fall virker nå, sa han optimistisk til VG i februar.

– Denne behandlingen virket ikke bra?

– Ja, det stemmer og det er ganske typisk. Virkningsgraden til medisinene blir stadig mindre utover forløpet av sykdommen, sier Grandhagen på en usentimental måte til VG i dag.

Dette skriver han om sykdomstilstanden sin på Facebook:

Det som har skjedd er at kreftcellene har mutert og angrepet skjelettet massivt. Dette er «vanlig» i fremskredne stadier av denne kreftformen. Jeg har fått et stort antall små og store leksjoner/tumorer på beinstrukturen i overkroppen, og også angrep på selve skjelettet de samme stedene. (...) Utfordringen knyttet til behandlingen fremover er å finne balansen mellom hva en ganske redusert beinmarg kan tåle, og hvor mye stråling og cellegift som kan gis.

Grandhagen forteller at han har kjent over tid at han har blitt dårligere og den vonde beskjeden var derfor ingen overraskelse.

For min egen del har jeg et avklart forhold til det å dø. Selv om jeg elsker livet, og har veldig mye ugjort, er jeg på ingen måte redd for å dø. Jeg vet også at det livet jeg har fått leve har vært helt fantastisk, og at jeg har opplevd mer enn de fleste er forunt. (...) Likevel vil jeg jo aller helst leve en stund til, og jeg har bestemt meg for å kjempe videre så lenge det er håp.

64-åringen skriver at det fremover er fare for behandlingen kan få beinmargen til å bryte sammen og at det blir det viktig å balansere behandlingene så godt som mulig de kommende ukene.

Så lenge immunforsvaret fungerer sånn noenlunde går det bra. Den dagen det ikke gjør det er det kroken på døren. Samtidig må jeg på et vis få kontroll på degraderingen av skjelettet.

Han forteller om fantastisk støtte fra familie og gode venner og at han fortsatt har stor glede av å jobbe med de store geopolitiske spørsmålene.

Prognosene er altså ikke de beste. Jeg er innforstått med at det ganske plutselig kan gå bratt nedover om ikke så lenge, men det kan jo også hende at jeg holder ut en del måneder til. I så fall er det jo alltid lov til å håpe på at det dukker opp en ny behandlingsmåte som kan ta meg videre. Og selv om det ikke skjer, har man det alltid bedre som optimist enn pessimist. Et første mål får være å klamre seg fast de neste seks ukene til jul. Jula har alltid vært noe spesielt for meg.