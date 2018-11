REGNTUNG SØNDAG: Det skal regne mye på søndag. Kanskje best å holde seg inne? Og skal du ut, anbefales en paraply. Foto: Gisle Oddstad

Her ventes det kraftig nedbør søndag

INNENRIKS 2018-11-10T21:34:55Z

I tillegg til at det er ventet mye nedbør på Østlandet og i Telemark søndag, er det sendt ut et jordskredvarsel på gult nivå.

Publisert: 10.11.18 22:34

I løpet av 48 timer kan det komme 80–120 millimeter nedbør, ifølge Yr.

Det er ventet godt over 10 millimeter med regn i hovedstaden mellom klokken 12 og 18, søndag viser prognoser fra Pent.no . I Oslo er det meldt 14 millimeter i den nevnte sekstimersperioden søndag.

Det betyr mye vann enkelte steder på Østlandet, samt i Telemark. I Rjukan er det meldt opptil 11,4 mm nedbør lørdag og 10,3 søndag.

– Det anbefales å rense opp rense opp i rør og fjerne rusk og rask fra tomtene. Man må heller ikke satse på å la bilene stå der det pleier å være, for det kan være oversvømmelser på søndag.

Her kan du sjekke hvordan været blir akkurat der du bor!

Det sier kommunikasjonsdirektør Kjetil Hillestad i NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat.

Han fortsetter:

– I tillegg anbefaler vi å ta opp verdifulle ting fra kjellere, for det kan være de blir oversvømt. Det er fortsatt på gult nivå, så det kan bety store skader for enkeltfolk. Vi ber folk passe på tingene sine, for det kommer til å bli vått og surt. Og det er bare å forberede seg på at det kommer mye regn, sier Hillestad, som legger til at veiene også kan bli fulle av vann, som igjen kan bety forsinkelser.

– Ser snillere ut enn det vi tenkte

Det er altså meldt gult farenivå på jordskredfaren og flomfaren i Telemark og deler av Østlandet. Gult er det minst farlige farenivået (oransje er nest farligst, rødt farligst).

Også Anne Fleig, vakthavende hydrolog i NVE, ber folk ta forholdsregler før søndagen.

– Det er smart å følge med på prognosene utover lørdagen og på søndag. Det kan fort bli overvann i tettbebygde strøk. Flom på gulv nivå kan komme i mindre elvebekker, men det er ikke ventet flom i de større Østlandselvene og i Telemark.

Hun ber folk sikre gjenstander som kan være utsatte med mye regn og dårlig vær, som campingvogner og tilbehør.

– Det er smart å holde seg unna flomstore elver og bekker. Likevel er det bare på gult nivå, så det er ikke noe skadeflom som man kan forvente på oransje eller rødt nivå.

Mandag skal det massive regnværet gi seg. Da er lavtrykket over, forteller Fleig. Hun legger også til at jordskredvarselet er sendt ut, og det er smart å holde seg unna skråninger der det kan gå skred.