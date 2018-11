BERØRER FORTSATT: Vera Micaelsen skrev helt frem til sin død. Hun fikk livmorhalskreft med spredning i 2014, og i 2017 kom kreften tilbake. Foto: VIDAR RUUD/ NTB scanpix

Vera Micaelsen berører med sin avskjedshilsen

INNENRIKS 2018-11-10T17:02:12Z

Noe av det siste Vera Micaelsen (43) gjorde før hun døde var å skrive en siste hilsen til de yngste. Nå rører den sterke teksten små og store over hele landet.

Publisert: 10.11.18 18:02

«Aller kjæreste Junior-lesere

Når dere leser dette, er jeg død.»

Slik starter Vera Micaelsens siste hilsen i Aftenpostens barneavis «Aftenposten Junior», som hun har skrevet fast for i flere år.

Hun døde søndag 28. oktober, etter å ha levd med kreft i over fire år. Tirsdag denne uken sto hennes siste tekst i avisen. Hun skriver blant annet:

«Kreften jeg har, er av en type folk vanligvis ikke dør av i Norge, men jeg har vært veldig uheldig. Uansett er jeg takknemlig for livet jeg har levd, og ikke er jeg spesielt redd for å dø heller.»

Vera Micaelsen er kjent for sitt engasjement for barn og ungdom, både som spaltist og gjennom sine mange bøker. Hun jobbet tolv år i NRK, og var programleder for fredags- og lørdagsunderholdning, dokumentarer og en rekke barne- og ungdomsprogram i radio og fjernsyn.

Blant de mest kjente programmene var «Jubalong», «Holger Nielsens Metode», «VeraVera» og «Go’ elg», i tillegg til Reiseradioen og Spellemannprisen.

Den siste jobben hun hadde var som seniorrådgiver i Den kulturelle skolesekken.

Viktig budskap

De siste dagene har hennes avskjedshilsen i Aftenposten Junior blitt delt av svært mange i sosiale medier. Budskapet er blant annet å huske på å sette pris på livet – og menneskene man har rundt seg.

«Jeg prøver ofte å overbevise sørgende venner om at jeg er oppriktig takknemlig for å ha opplevd å bli alvorlig syk. For det har ikke bare vært fælt. Tvert imot er det en enorm gave å møte så mye varme, så mange klemmer, så mye sterk kjærlighet, og det er ikke alle som får en slik bekreftelse i sitt liv» , skriver Vera Michaelsen.

Kulturminister Trine Skei Grande er blant de mange som har delt hennes tekst i sosiale medier.:

«Kjære Vera. Takk for ordene dine og takk for at du løftet kulturen til barna våre. Takk for alt du har gjort for å løfte kvaliteten til de minste, på deres premisser. Med denne siste, personlige teksten skriver du også så godt om noe som er så vanskelig. Jeg håper vi sammen klarer å leve opp til innsatsen din for barn og unge», skriver Skei Grande på Facebook.

Ifølge Aftenposten Junior-redaktør Mari Midtstigen ønsket Vera å skrive selv da hun var alvorlig syk.

– Den siste hilsenen skrev hun den aller siste kvelden hun var bevisst. I samråd med familien valgte vi å trykke den, slik at barna fikk den siste hilsenen fra Vera, sier Midtstigen til Aftenposten.

Vera Micaelsens hilsen avsluttes på denne måten:

«Det eneste som kunne toppet det, bortsett fra å være frisk, selvfølgelig, er at alle dere skjønner hvor stor gave livet er, og at dere snur dere mot de dere har nær og sørger for at de forstår hvor mye de betyr for dere.

Livet er nemlig for kort til å bli sjenert av å si: Jeg elsker deg. Klem fra Vera»

Vera Micaelsen ble bisatt fra Skedsmo kirke sist torsdag.

Hun etterlater seg ektemannen Atle Knudsen og døtrene Selma (20), Ylva (19) og Milla (16).

– Imponerende

– Det gjorde sterkt inntrykk på meg å lese teksten til Vera Micaelsen, sier professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Stein Erik Ulvund.

Han mener det ligger viktige budskap både på – og mellom linjene i det hun skriver.

– Jeg synes hun har balansert godt ved å understreke at det beste hadde vært å bli frisk, men at noe av det hun opplever faktisk også er fint, sier professoren.

Han mener Micaelsen med dette har bidratt sterkt til å avmystifisere kreftsykdom og døden overfor barn og unge.

– Dette er temaer som foreldre ofte synes det er vanskelig å snakke med barna sine om, så når har hun hjulpet veldig mange barn til å forholde seg til sykdom og død, sier Ulvund.

– Er det alltid riktig med full åpenhet overfor barna?

– Ærlighet fra dag én er som regel det riktige. Men du må se an alderen og bruke sunn fornuft. Det å «late som ingenting», er i hvert fall ikke bra. Vær tydelig, råder han.

– Barn forstår ikke engang hva det betyr å dø før de er i seksårsalderen, så det er i hvert fall ikke noe vits i å forlenge uklarheten med uttrykk som «sovnet inn» eller «gått bort», sier Ulvund.

Han understreker at voksne ikke trenger å skjule for barna at de sørger.

– Barn reagerer på at voksne sørger, men de tåler det. Og de gjennomskuer voksne som skjuler slike ting, sier han.