Forsvarer: – Dette var en ulykke

HAMAR (VG) Svein Jemtlands forsvarer Ida Andenæs sier at hennes klient forklarer at Janne Jemtland døde som følge av en ulykke. Følg rettssaken her.

Svein Jemtlands forsvarer Ida Andenæs har ingen bemerkninger i aktors framstilling av saken.

Hun legger vekt på at hennes klient har holdt seg til sin forklaring siden han ble pågrepet.

– Dette er en ulykke, slik Jemtland forklarer, sier Andenæs.

– Det Jemtland erkjenner er håndtering av liket i ettertid. Dette vil han forklare seg nærmere om.

Hun sier også at han vil fortelle nærmere om opptakten til krangelen den kvelden.

– Uhell eller drap?

– Det er ikke tvilsomt at hendelsen skjedde hjemme på deres bopel, og at Janne ble påført et dødelig skudd med pistol ca klokken 02.15 og at det kun var tiltalte som var tilstede under den aktuelle hendelsen, sier aktor.

– Det helt sentrale blir da å finne ut om skuddet gikk av med et uhell, eller om tiltale skjøt sin kone. Det er det som etter vår vurdering er hovedspørsmålet for retten.

Aktor trekker fram tre momenter:

Hans håndtering av Janne Jemtland i timene etter skuddhendelsen

Hans håndtering av bevis knyttet til blant annet avdøde, våpen og blodspor

Hvordan han forholdt seg til sønnene, familien og politiet som lette etter Janne Jemtland.

Sønnene avhørt

Begge parets sønner er avhørt. Den eldste, som var i huset da hendelsen skjedde, er avhørt tre ganger, først 2. januar.

Den yngste sønnen ble avhørt da faren ble pågrepet.

Kvittet seg med våpenet

Tiltalte har forklart at han kvittet seg med våpenet som ble brukt mot Janne Jemtland etter at han hadde dumpet henne ved broen. Våpenet og magasinet ble funnet da snøen smeltet til våren, forteller aktor.

Våpenet var meldt tapt i Tsjekkia i 2007.

Blodspor i leiebil

Tiltalte ble pågrepet 12. januar 2018, sier aktor. Han kjørte da en leiebil fordi politiet hadde tatt beslag i familiens biler. Det ble funnet blodspor i denne bilen, som viste seg å stamme fra Janne Jemtland.

Lånte bil

29. desember er Svein Jemtland i kontakt med en venn for å høre om han kan låne en bil. Under avhør er det kommet fram at det var den bilen som ble brukt da tiltalte fraktet Janne Jemtland, forteller aktor. Det er funnet blod fra henne i bilen.

Denne vennen skal forklare seg på torsdag.

I en sort Toyota Rav 4, som familien disponerer, er det funnet mindre mengder blod. Det stammer fra Janne Jemtland, sier aktor. I en av familiens traktorer er det funnet spor av blod i skuffen foran.

Dødsårsaken er drukning

Rettsmedisinerne mener dødsårsaken er drukning, sier aktor. De mener at Janne Jemtland døde to til tre timer etter at skuddskaden ble påført.

– Skjøt henne ved et uhell

Da det ble funnet blod på eiendommen til familien Jemtland 12. januar, ble ektemannen pågrepet og siktet for forsettlig drap, sier aktor. Han erkjente ikke straffskyld etter siktelsen, men forteller at han skjøt henne ved et uhell natten til 29. desember, og siden dumpet henne i Glomma. Deretter samlet han snø med blod på og dumpet dette på to forskjellige steder. Siden tok han telefonen med ned til Brumunddal sentrum og ødela den.

Dagen etter finner reiste politiet til Eid bro i Våler kommune. Der finner de Janne Jemtland i Glomma. Hun var uten klær og det var festet et batteri til henne, forteller aktor.

Mobiltelefonens signaler

Janne Jemtlands mobiltelefon var i bopelen mellom 01.45 til 05.35 drapsnatten, forteller aktor. Siden beveget den seg mot Brumunddal sentrum, og var der klokken 05.52. Alle signaler fra telefonen slutter rundt 05.50.

Blodspor

4. januar finner en turgåer blodspor i snøen.

Aktor viser et bilde av blodet i snøen, og forteller at dette blodet blir testet mot referanseprøver fra Janne Jemtland. Det er en match.

6. januar blir det funnet enda et blodspor i snøen i Brumunddal, forteller aktor. Dette viser seg også å være fra Janne Jemtland.

Aktor forteller at blodet fra begge funnene er iblandet avgiftsfri diesel.

Meldes savnet

30. desember klokken 09.26 melder Svein Jemtland sin kone savnet, forteller aktor. Det blir da ikke gjennomført noen tiltak fra politiets side. Neste dag møter Svein Jemtland opp på politistasjonen og sier hun er savnet.

2. januar er hun formelt savnet.

Sønnen i SMS: «Mamma?!»

28. desember er Janne og ektemannen på julefest på Veldrom i Brumunddal. Før de kom dit rundt klokken 19, var de hos noen venner.

De ringte etter en drosje ved 01.15-tiden, ble hentet omtrent halv to og ankom hjemmet i Ellevsætervegen omlag et kvarter senere. Da gjorde Janne Jemtland seg klar til å legge seg, ifølge aktor.

– Hva som skjer etter dette kommer vi nærmere tilbake til under forklaringen til tiltalte og bevisførselen, men det er uomtvistet at sønnen hører et smell ca 02.15, sier statsadvokat Iris Storås.

– Han sender da en melding til sin mor: «Mamma?!». Etter det har ingen hørt eller sett Janne Jemtland i live, fortsetter Storås.

Janne Jemtland blir påført et skudd på trappen utenfor inngangen.

– Hvordan de havner der og hva som faktisk skjer i huset og på trappen skal vi komme nærmere tilbake til, sier Storås.

Svein Jemtland nektet straffskyld da retten ble satt i Hedmarken tingrett mandag.

Han ankom retten minutter før saken startet, ikledd olabukser og blå dressjakke. Han har langt skjegg og er iført briller.