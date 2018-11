FINN FREM PARAPLYEN: Det er ventet regn Østafjells lørdag og søndag. Foto: Gisle Oddstad

Skikkelig ruskevær i vente Østafjells: Kan komme opptil 120 millimeter regn

Resten av helgen blir en våt affære Østafjells, og meteorologene har sendt ut gult farevarsel for hele regionen.

– Vi har sendt ut gult farevarsel, som da ikke er ekstremvær, med et varsel om at det er ventet en del nedbør. Det kan lokalt komme 80 til 120 millimeter i løpet av 48 timer, sier Lars Andreas Selberg, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Bergen, til VG.

NVE har også sendt ut farevarsel for flom og jordskred for Telemark, Buskerud og deler av Oppland, som følge av ruskeværet som venter.

Ifølge Selberg er det flere lavtrykk sør for Island som går sammen til et ganske stort lavtrykk og presser på østover. Dette resulterer i vindøkninger og sørøstlig pålandsvind på Østlandet, og en varm og fuktig luftmasse.

– Dette er en front som går sakte, og gir fra seg nedbør jevnt og trutt hele helgen, sier Selstad.

Dette gjelder Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Oslo, Akershus og deler av Oppland.

Vindfullt i vest

I vest vil det bli perioder med regn, men det er ikke ventet de store mengdene. Det som kommer vil treffe rogalendingene først, for så å gå nordover mot Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er imidlertid ventet en del vind.

– Spesielt i fjellet kan det bli liten storm de mest utsatte plassene, og liten storm langs kysten sør for Obrestad. I tillegg kan det komme lokalt ganske kraftige vindkast på over 25 meter per sekund de verste plassene i lavere strøk.

Vinden er ventet å ha en topp på Vestlandet rundt lørdag formiddag, for så å sette kursen nordover og sørge for mye vind i indre strøk av Møre og Romsdal lørdag kveld, før den fortsetter mot Trøndelag.

– Det kan bli ganske mye vind langs kysten av Trøndelag, med periodevis stiv og sterk kuling, sier Selberg.

Beste værforhold i nord

De som trekker det lengste strået værmessig denne helgen er tromsøværingene og finnmarkingene, men heller ikke her slipper de helt unna vinden.

– De ligger an til å få minst regn, men det blir litt vind, sier Selberg.

I fjellområdene i Nord-Norge kan vinden komme opp i stiv og sterk kuling.

Kommende uke forteller meteorologen at det er håp om perioder med opphold for hele landet, men at det er en ustabil situasjon som kan endre seg.