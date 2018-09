FENGSLET: Mannen ble fengslet i fire uker av Oslo tingrett. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Drapsdømt mann stoppet med våpen i bilen i Oslo

INNENRIKS 2018-09-10T08:37:58Z

I 2009 drepte han sin far etter en krangel. Nå er han varetektsfengslet siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen.

Publisert: 10.09.18 10:37

Da mannen ble pågrepet onsdag 5. september, var han ifølge politiet påvirket av narkotika da han kjørte rundt i Oslo med en skarpladd 22 kaliber revolver liggende i midtkonsollen.

– Politiet fikk et tips fra publikum, og på bakgrunn av mistanke om promillekjøring, foretok man en ransaking og fant denne pistolen, sier politiadvokat Arne Valdemar Nielsen til VG.

Våpenet skal han ha kjøpt i Brugata, en rusbelastet gate i Oslo sentrum, angivelig for å beskytte seg selv.

Anket på stedet

Fredag ettermiddag ble han varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett, siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen på offentlig sted, oppbevaring av narkotika og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Mannen anket avgjørelsen på stedet. Hans forsvarer, Petter Nordgreen Sterud, er tilbakeholden med kommentarer i saken.

– Han erkjenner ikke straffskyld for våpenet. Mer ønsker jeg ikke si, sier advokaten.

Brutalt drap

I 2010 ble siktede som ung mann dømt til syv års fengsel for et brutalt drap, etter at han stakk og skar sin far 30 ganger med kniv.

I dommen fremgår det at mannen var psykotisk da han begikk drapet. Retten fant likevel at mannen var strafferettslig tilregnelig, ettersom de mente psykosen var rusutløst som følge av hasjbruk.

Under fengslingsmøtet fredag fremholdt mannen at drapet i 2009 var et «psykosedrap», og retten stilte også nå spørsmål ved siktedes psykiske tilstand. Mannen forklarte imidlertid at han ikke hadde hatt psykoseutbrudd etter drapet i 2009.

– Svært bekymringsfullt

Oslo tingrett mener nå det er nærliggende at mannen vil utsette noen for alvorlig vold eller forårsake noens død ved bruk av skytevåpen, og varetektsfengslet dermed mannen på bakgrunn av gjentagelsesfare.

Retten peker på at revolveren var skarpladd, noe som vitner om at den var klar til bruk. Dette mener retten er «svært bekymringsfullt», særlig med tanke på mannens bakgrunn og at han selv har forklart våpenbesittelsen med et beskyttelsesbehov.

Politiet opplyste i retten at etterforskningen trolig vil ta fire uker og at man tar sikte på å få saken opp til hovedforhandlingen innen kort tid.