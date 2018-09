ORDFØRER: Robin Martin Kåss (A) tror endringene vil føre til høyere eiendomsskatt i Porsgrunn. Foto: KRISTER SØRBØ

Slik reagerer ordførere på kutt i eiendomsskatten: – De eneste som vil tjene på dette er takstbransjen

INNENRIKS 2018-09-27T05:30:36Z

Ap-ordførere går hardt ut mot Siv Jensens skattekutt.

Publisert: 27.09.18 07:30

Trondheim , Kristiansand , Arendal , Porsgrunn og Kragerø er de kommunene som vil tape mest på regjeringens kutt i eiendomsskatten.

– Dette er et merkelig forslag. Det vil øke eiendomsskatten i Porsgrunn med 15–20 millioner, sier kommunens ordfører Robin Martin Kåss (Ap).

Årsaken er, ifølge Kåss, at Porsgrunn bruker takster på eiendom fra 2006. Med Siv Jensens forslag må Porsgrunn bruke penger på omtaksering. Da vil eiendommene bli taksert til høyere verdi. Dermed kan de beskattes mer, for å dekke kostnaden av omtakseringen.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier til VG at regjeringen vil senke den maksimale skatten på eiendom fra syv til fem promille . De vil også nekte kommunene å bruke full markedsverdi som grunnlag for eiendomsskatten – og innføre et tak på verdsettelse av eiendommen.

Porsgrunn har nå en eiendomsskatt på syv promille. Kommunen vil miste 23,2 millioner kroner i inntekter med regjeringens skattekutt.

– Vi må enten kutte 23 millioner kroner i tjenester eller gjennomføre en omtaksering. De eneste som vil tjene på dette er økonomer i kommunen og takstbransjen, sier Kåss.

Ordføreren legger til at kostnadene kan variere noe, avhengig av metode for taksering.

Kutt på 70 millioner

– Siv Jensen sier ikke noe om hvordan hun vil kompensere for inntektstapet, sier ordfører i Trondheim Rita Ottervik (Ap).

Trondheim er den kommunen som må kutte mest når eiendomsskatten reduseres – 70 millioner kroner.

– Det vil betyr at vi har 70 millioner kroner mindre til leger, lærere og helse- og omsorgsarbeidere. Vi har ikke eiendomsskatt fordi vi liker å skattlegge folk, men fordi det faktisk koster noe å bygge skoler og sykehjem, sier Ottervik.

Ønsker kutt velkommen

– Som Høyre-politiker ønsker jeg Ernas forslag velkommen, sier Kristiansands ordfører Harald Furre.

Kristiansand vil miste 28, 6 millioner kroner med lavere eiendomsskatt, men Furre tror endringer i skattesystemet vil utjevne inntektstapet.

– I Kristiansand har vi lav takst og høy reduksjonsfaktor. Basert på den har vi høy promille. Nå skal vi slå oss sammen med Søgne og Sogndal, og da vil vi gå gjennom hele skattesystemet. Dette er ikke dramatisk for oss, sier Furre.

Satser på KrF

– Vi merker i Arendal at Jern-Erna er tilbake, sier ordfører Robert Cornels Nordli (Ap).

Arendal må kutte 26,7 millioner kroner når eiendomsskatten reduseres.

– Jeg har en klar forventning om at regjeringen vil kompensere for dette, sier Nordli.

Ordfører Jone Blikra i Kragerø mener kuttene vil være dramatisk for hans kommune.

– Det vil bety et direkte inntektstap for kommunen. Det er litt pussig at det var Fremskrittspartiet og Høyre som innførte syv promille, men det får så være. Det vil føre til mindre inntekter for kommunen, sier han.

Blikra sier at kuttene vil gå utover helse- og omsorgstjenestene i Kragerø.

– Nå må vi satse på KrF i budsjettforhandlingene, sier han.