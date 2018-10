Store vannmengder etter et voldsomt regnvær skapte flere oversvømmelser i Bergen i september. Her fra Ole Irgens vei i Kalfaret der innsatsleder Morten Garfield fra Bergen Brannvesen inspiserer skadene i en garasje. Foto: Paul S. Amundsen, NTB Scanpix

«Atmosfærisk elv» av nedbør treffer Vestlandet – kan få over 110 millimeter regn tirsdag

Vestlandet får en våt start på høstferien. Landsdelen treffes i natt av en flere tusen kilometer lang «atmosfærisk elv» som tømmer seg over Norge.

Høstferien er i gang for fullt på Vestlandet, men ifølge meteorologene er det regntøyet man bør finne frem først.

« I morgen fraktes det mye varm og fuktig luft inn mot #Vestlandet. Luften er transportert langt sørfra og vi kaller det en atmosfærisk elv », skriver Meteorologene på Twitter.

Tusen km langt

En atmosfærisk elv er et opptil flere tusen kilometer langt område med svært høy luftfuktighet – og som beveger seg i sin egen lengderetning – som en elv. «Elven» kan være bare et par hunde kilometer bredt.

Begrepet ble tatt i bruk i USA på 1990-tallet, og da helst knyttet til ekstreme nedbørshendelser i California – gjerne kalt «Pineapple Express», med varm og fuktig luft som kom inn fra havområdene rundt Hawaii.

Slike langstrakte nedbørsområder kan observeres årlig i Nord-Atlanteren, og har flere ganger ført til ekstreme nedbørshendelser.

– Det kan se ut som om en serie lavtrykk beveger seg fra vest, og holdes på kurs av høytrykk i sør. Vi ville vel normalt kalt dette en lang, smal frontsone, sier klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt .

– De stedene vi forventer mest nedbør, kan det komme opp til 110 millimeter med nedbør på 24 timer, forteller Lars Andreas Selberg, vakthavende statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt.

Hans kollega Marit Berger mener at det lokalt kan komme mer enn 110 mm.

Regner og regner

Sogn og Fjordane, Hordaland og nordlige deler av Rogaland vil være mest utsatt på Vestlandet. Det er forventet mye nedbør fra natt til tirsdag – og helt frem til natt til onsdag.

Dermed vil Vestlandet få en våt start på høstferien. Selberg forteller til VG at det ikke vil bli en voldsom nedbør, men at det vil komme jevnt og trutt over en lengre tidsperiode på 24 timer.

Videre forteller han at det har vært en våt høst på Vestlandet hittil.

– Det har generelt kommet mye regnvær på Vestlandet i september, sier Selberg.

Jordskred

Ifølge Varsom, som varsler naturfarer i Norge, har farevarselet på jord- og flomskredfare fått gult farenivå – som er det laveste farenivået.

– Det kan imidlertid få konsekvenser som lokale oversvømmelser og noen jordskred, forteller Selberg.

Det ventes det både jordskred- og flomskredhendelser – og det utelukkes ikke at store hendelser kan forekomme. Temperaturen vil stige fra natt til tirsdag – og varmere luft på fjellet kan føre til snøsmelting og mer tilførsel av vann, ifølge Varsom.

Bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring vil være spesielt utsatt.