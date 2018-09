FART: Seilbåtene i ClubSwan50 er lette og kommer raskt opp i god fart. Her er fra regatten i Monaco i sommer. Foto: ClubSwan50

Kongen har kjøpt ny racer-seilbåt

Med en «helt rå» seilbåt i karbon til godt over ti millioner kroner satser Kong Harald (81) igjen på regattaseiling.

Informasjonssjef Sven Gjeruldsen på Slottet bekrefter overfor VG at «seilerkongen» har satt båten i bestilling. Båten er en finsk seilbåt fra verftet Swan og med modellnavnet Swan Club 50. VG får opplyst at båten leveres fra verftet før sommeren.

I så fall kan det ligge an for regattaseiling i Middelhavet med 82-åringen ved roret til sommeren.

Kan plane

Redaktør Axel Nissen-Lie i Seilmagasinet har seilt mye i båtmodellen, som ble kåret til Årets Båt i 2018. Juryen består av fagjournalister på båt.

– Den båten er helt rå! Hele skroget er bygget i karbon, og det er masse seil. Båten kan plane og løfte seg opp av vannet. Den flyr enkelt opp i 20 knop, sier Nissen-Lie tli VG.

Båten skal hete Fram XVIII, ifølge seilmagasinet.

Seilmagasinet skriver at kongen sammen med stammen i de gamle Framlaget, med Kjell Are Myrann og Einar Koefoed i spissen, vil bruke våren til trening og kappseilas i hjemlige farvann før båten senere på sommeren skal forflyttes til Middelhavet der de fleste Club Swan 50 båtene befinner seg.

Kongen må ta roret

Axel Nissen-Lie forteller at i motsetning til tidligere regattaer Kongen har deltatt i, krever klassereglene for Club Swan 50 et begrenset antall proffer om bord.

– Reglene i denne entypeklassen sier at eieren må stå til rors, og at det er begrensninger på antall proffer om bord. Det passer trolig Kongen bra. I denne klassen stiller alle med likt utstyr og båtene er enklere utstyr, som jeg mener passer det norske ambisjonsnivået. Det blir også mer rettferdig. Det er høyt nivå her også, men ikke like mye «Formel 1» som i de tidligere regattaene. Men like morsomt, sier Axel Nissen-Lie.

Kongens lag består utelukkende av amatører, skriver Seilmagasinet.

Nissen-Lie forteller at båten koster 1,1 millioner euro, om lag 10,4 millioner kroner.

– Det er bygget rundt 20 og solgt rundt 30, det jeg vet. To nordmenn har allerede skaffet seg en. Seilasene foregår i Middelhavet, men det er planlagt å ha felt i andre verdensdeler, for eksempel i USA. Systemet er da slik at man kan låne hverandres båter. Hvis Kongen vil delta i et felt i USA, slipper han dermed å frakte båte sin over, men kan leie seg inn på en maerikanske båt, sier Nissen-Lie.

