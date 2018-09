Det ble holdt minnestund for de omkomne i Kragerø kirke mandag formiddag. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Politiet offentliggjør navnene på de omkomne fra Rjukan-ulykken

INNENRIKS 2018-09-03T11:33:34Z

KRAGERØ/OSLO (VG): Mandag ettermiddag gikk politiet ut med navnene på de fem personene som omkom da en veteranbil kjørte av veien inn i en fjellvegg ved Rjukan.

Publisert: 03.09.18 13:33 Oppdatert: 03.09.18 14:47

Tre kvinner og to menn omkom søndag etter at den amerikanske veteranbilen de satt i kjørte inn i en fjellvegg på Rjukan .

De omkomne er Henning Aabøe Bentsen (f. 1962), Berit Bjørnsen (f. 1955), Anne Kristin Isaksen (f. 1959), Jan Bjørndal (f. 1955) og Wenche Kise (f. 1968). Navnene blir offentliggjort med samtykke fra familiene til de omkomne.

Fire av dem er fra Kragerø i Telemark, sistnevnte er fra Skien.

– Preger hele kommunen

Ordfører i Kragerø kommune, Jone Blikra, sa til VG mandag at hele lokalsamfunnet er i sorg etter ulykken.

– Når fire innbyggere blir borte på den måten, preger det hele kommunen. Her kjenner alle stort sett alle. Alle har en eller annen relasjon til de fire personene, sa ordfører Jone Blikra til VG mandag.

Han forteller at kommunens kriseteam er tilgjengelig på Kragerø sykehus, og at de pårørende blir tatt godt vare på.

Prost i Bamble prosti, Bente Modalsli, forteller til VG at folk hun har møtt i byen er sjokkerte og lamslåtte. Kragerø kirke holder åpent mandag ettermiddag.

– Det er en kjempetragedie for de nære pårørende, men også for naboer, kolleger og venner. Det er en liten by og nesten alle kjenner alle, sier Modalsli.

Avventer svar på tekniske undersøkelser

Politioverbetjent Robert Strand ved Rjukan politistasjon sier til VG at de nå avventer svar på tekniske undersøkelser, inkludert undersøkelser av selve bilen.

– Vi har brukt dagen på å skaffe oversikt, og har tatt avhør av en del vitner. Nå får vi se an i løpet av dagen hvor langt vi har kommet, og hvor mye av innholdet i avhørene vi trenger videre, sier Strand til VG.

Mandag ettermiddag vil også Statens Vegvesen komme med en melding om dødsulykken, hvor det presenteres informasjon som er samlet inn i løpet av de første 24 timene etter ulykken.