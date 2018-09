ENDTE GODT: – Det var som at kalven skjønte at han skulle få hjelp, sier Rita Tærud, som snakket rolig til kalven mens hun holdt hodet hans over gjørmevannet. Foto: PRIVAT

Rita (73) reddet kalv fra drukningsdøden

INNENRIKS 2018-09-15T03:27:43Z

Til tross for at hun har kuskrekk, var ikke Rita Tærud (73) i tvil om hva hun skulle gjøre da hun kom over en kalv som holdt på å drukne. – Jeg tenkte at dette livet skal jeg redde.

Publisert: 15.09.18 05:27

Redningsaksjonen skjedde en sommerdag i juli, da 73-åringen ferierte på hytta i Nannestad i Akershus .

– Jeg våknet midt på natten av bråk fra skogen. Jeg gikk ut bak hytta, og så en flokk med kyr som rautet og virket stresset. Da jeg sjekket på nytt en halvtime senere, gikk kyrne på rekke og rad videre oppover i skogen, så jeg tenkte at det gikk bra med dem, sier Tærud.

Morgenen etter våknet hun likevel med en følelse av at noe ikke stemte. Tærud spurte derfor naboen om hun ikke kunne bli med en tur i skogen, for å dobbeltsjekke at alt sto bra til.

– Da vi kom opp til området hvor kyrne hadde stått, så vi ingenting merkverdig. Det var først da jeg gikk enda litt lengre oppover, at jeg så en snute stikke opp fra en gammel brønn fylt med gjørme, sier hun.

– Nektet å slippe

Snuten viste seg å tilhøre en oksekalv, som tydelig kjempet for livet.

– Jeg tenkte at dette livet skal jeg redde. Kalven forsvant ned i gjørma, men jeg fikk dratt ham opp igjen etter nesen. Øynene hadde rullet bak, så jeg ga ham et kakk i hodet. Øynene kom til syne, og kalven stirret rett på meg. Det var som at han skjønte at han skulle få hjelp.

Tærud fikk et godt grep rundt det ene øret til kalven, og ropte på naboen som da befant seg lenger ned i skogen.

– Jeg hadde bestemt meg for ikke å slippe, men siden kalven var såpass tung, innså jeg at vi behøvde mer hjelp. Jeg ropte på mannen til naboen, som tok med seg et tau opp i skogen. Vi hadde problemer med å få festet dette, siden kalven sprellet, og ringte derfor bonden for å varsle om situasjonen og få mer bistand.

Ble heist opp

Bonden kom først med bil, men hentet deretter traktoren, forklarer Tærud, som begynte å bli sliten etter å ha holdt kalven oppe i over en time. De fikk festet en stropp rundt magen på kalven, og brukte traktoren til å heise ham opp av brønnen.

– Han lå helt i ro på bakken, så jeg begynte å massere ham og la trykk på lungene. Etter fem minutter rautet den svakt. Plutselig hørte jeg massive tramp i bakken, og så en flokk med kyr komme springende i full fart mot oss, sier Tærud.

– Jeg reiste meg opp og sto helt i ro ved siden av kalven. En av de største kuene stoppet rett fremfor meg. Jeg skalv som et aspeløv. Kua snuste oppover armen min, før den begynte å slikke meg fra fingrene og opp til skulderen. Så tok den noen skritt tilbake og så meg rett inn i øynene. Jeg fikk helt sjokk. Det var som at den takket meg, fortsetter hun.

– All ære til Rita

Kalven, som er født i mars og veier rundt 200 kilo, fikk tilsyn av dyrlege. Etter hendelsen ble han døpt «Rinaldo».

– I brønnen pådro kalven seg store, åpne sår på det ene kneet, og vi måtte derfor ha ham hjemme på beite for å stelle disse. Han kom seg fort på beina igjen, og er i fin form i dag, sier bonden, som ikke ønsker navnet sitt på trykk.

– Vi var ikke klar over brønnen, så det er ikke sikkert vi hadde funnet kalven hadde det ikke vært for Rita. All ære til Rita for at hun fant kalven og fikk tak i hjelp. Han hadde helt klart druknet hvis ikke.