Fisket etter AirPod i kumlokk: Fikk napp etter 5 timer

INNENRIKS 2018-09-16T12:30:48Z

Med hov og fiskestang ble det fiskelykke over et kumlokk i Oslo sentrum fredag, da Victoria (15) omsider fikk igjen AirPoden hun mistet fem timer tidligere.

Publisert: 16.09.18 14:30

Hverken laks eller torsk var for øyet til menneskene som fisket i Oslo sentrum fredag. En enslig øreplugg snudde derimot tårer til gledestårer da den kom på kroken etter fem timer.

Sett denne? Sjekk hva som kommer ut av slangen

Det hele startet klokken ti fredag morgen da Victoria Damsleth-Aalrud (15) skulle levere mobiltelefonen sin til reparasjon. På vei hjem skjedde det noe som skulle holde henne i byen resten av dagen.

Da hun skulle ta ut AirPodsene sine (Apples trådløse hodetelefoner, journ.anm.) mistet hun nemlig den ene ned i et kumlokk, forteller hun til VG.

Ville ikke gi opp

– Jeg vurderte å la den ligge rett etter jeg hadde mistet den, men jeg ville ikke gi opp ettersom jeg hadde brukt konfirmasjonspengene mine på dem.

Det var også ekstra trist, i og med at hodetelefonene var helt nye og hun nettopp hadde knust mobilskjermen, forklarer hun.

– Jeg sto midt på Oslo City og gråt i en halvtime imens jeg ringte mamma, sier 15-åringen.

Etter to ubesvarte anrop fra datteren, ble mor Camilla Lein Damsleth bekymret.

– Jeg hadde avvist henne noen ganger fordi jeg satt i et møte. Da hun ringte for tredje gang trodde jeg at det var krise, og at det hadde skjedd en ulykke eller noe lignende.

Mor ble lettet da hun hørte det ikke dreide seg om noe dødelig. Hun forstår likevel det var leit for datteren.

– Ja, jeg skjønte det ble ekstra trist med tanke på hvor glad hun er i å høre på musikk. Sånt blir ekstra ille når hun også var så uheldig å knuse mobiltelefonen for noen dager siden, sier hun til VG.

I mellomtiden hadde Victoria fått kontakt med en vakt i området, som sa at hun måtte snakke med Bymiljøetaten. Mor ringte dem, men de dukket ikke opp som avtalt.

Klekket ut en plan

– Da hun hadde ventet i tre og en halv time sa jeg hun bare fikk komme opp på kontoret så vi kunne klekke ut en plan, sier mor.

Victoria var den som først fikk ideen om å bruke en hov for å fiske ørepluggen opp. Da de dro tilbake var imidlertid kumlokket litt dypere enn datteren først hadde formidlet, forteller moren.

– Så da dro vi på sportsbutikken og kjøpe en hov og en fiskestang, sier Victoria.

Ikke bare fiskeboller

Men det var enklere sagt enn gjort.

Imens de forsøkte å fiske opp AirPoden, var det etter hvert flere forbipasserende som lurte på hva de drev med.

– Folk var veldig nysgjerrige på hva som hadde skjedd, og mange sto og så på, sier Victoria.

I femtiden kom tre unge menn til unnsetning.

De tre navnløse mennene samarbeidet bra og klarte omsider å fiske opp fangsten. Det var en overlykkelig tenåring som fikk igjen AirPoden, fem timer etter hun mistet den.

– Jeg er veldig takknemlig for at de hjalp meg. Jeg håper de ser dette og skjønner hvor glad jeg ble, sier Victoria.

Mor kan bekrefte at det var en fornøyd frøken som ble gjenforent med sine AirPods. Hun understreker at hjelpen de fikk var fantastisk, og kaller mennene for hverdagshelter.

Som om episoden ikke endte godt nok, fikk damene attpåtil levere hov og fiskestang tilbake til sportsbutikken, og pengene tilbake.