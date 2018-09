Fjellet Veslemannen i Rauma i Møre og Romsdal. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Farenivået for Veslemannen hevet til rødt nivå igjen

INNENRIKS 2018-09-25T20:15:36Z

NVE har igjen hevet farenivået ved fjellet Veslemannen til rødt nivå. Beboerne under fjellet blir evakuert for tredje gang på en drøy uke.

NTB

Halvor Bjørntvedt

Publisert: 25.09.18 22:15 Oppdatert: 25.09.18 22:59

Det er igjen registrert økte bevegelser i fjellpartiet i Rauma i Møre og Romsdal. På Twitter bekrefter politiet i Møre og Romsdal at evakuering er iverksatt.

– Døgnhastigheten er nå oppe i 12 centimeter i øvre del, og 1-1,5 centimeter i nedre del. Det forventes en økning i bevegelse på grunn av regn og smelting av snø, opplyser seksjonssjef Lars Harald Blikra i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Beboerne i området er nå evakuert for tredje gang på en drøy uke, for fjerde gang i år og for niende gang siden 2014.

Ordfører i Rauma kommune, Lars Olav Hustad, bekrefter overfor VG at innbyggerne er evakuert og på plass i evakueringsboligene. Han erkjenner at de fleste er lei.

– Det som har vært spesielt i år er at vi har evakuert fire ganger på en måned, tre ganger bare siste uken. Det har ikke vært så ofte før, og det tærer på tålmodigheten, sier Hustad.

– Vi håper at Mannen raser.

NVE skriver i sin dagsrapport at det er varslet varmegrader og betydelige nedbørsmengder frem til i morgen formiddag.

Farenivået ble hevet til oransje tirsdag formiddag klokken 14.30.

Den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 1,4 meter den siste måneden, totalt over 2 meter det siste året.